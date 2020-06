Mannen som befann sig i restaurangen ska ha brutit sig in via en altandörr och tagit sig in i restaurangen. När väktaren kom till platsen stod mannen och plockade på sig ciderflaskor som han höll på att packa för att ta med sig. Totalt var det 72 flaskor.

Mannen, som är känd av polisen tidigare, kördes till polisstationen och är nu anhållen.