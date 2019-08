Mannen hade tagit sig in via altandörren. När personal kom till rummet ska han ha sagt att han var en släkting som hade blivit lovad att få sova där. Kvinnan visste inte alls vem mannen var och sedan låste han in sig på toaletten.

Polis kallades dit och patrullen fick ut mannen från toaletten. När han kontrollerades visade det sig att han hade fickorna fulla av småsaker från kvinnans boende.

Mannen, som är i 25-årsåldern, greps och är misstänkt för hemfridsbrott.