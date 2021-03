Man döms för att ha skickat sms med hot – får böta 12 000

Hoten ska ha skickats till en annan man via telefon sommaren 2018. Mannen som nu döms för hot säger att bakgrunden ska vara att han under en period inte fick träffa sitt barn. Han ska också själv ha mottagit ett dödshot via telefon från den andre mannen.

I samband med dessa händelser har han kommit att skicka en del sms till den andre. Sms som åklagaren menar innehåller hot.

Den nu dömde mannen har i rätten berättat att han tror att del av de sms som visats upp som bevisning kan vara manipulerade. Till exempel ett sms med en bild där han poserar med ett vapen, tillsammans med texten "beväpnad och redo att ge igen".

Tingsrätten anser dock att det är bevisat att mannen skickat hotfulla sms. De dömer honom därför för olaga hot. Mannen får betala 12 000 i böter.