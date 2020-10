Man anhållen – misstänks för anlagd brand i Ljusdal

Det var vid halv åtta på måndagskvällen som polisen meddelade att de gripit en ung man som misstänks ha anlagt branden den 18 oktober där flera bilar och en carport skadades. Brottsrubriceringen är grov skadegörelse.

Det var vid halv tio på söndagskvällen som SOS larmades om att det brann i en carport där Ljusdals kommun hade bilar. Två bilar totalförstördes och en tredje skadades av elden. Branden var anlagd, precis som flera tidigare bränder i samma område. Totalt är det ett tjugotal bilar som brunnit på Gärdeåsen i Ljusdal sedan i maj, fördelat på ett tiotal bränder.

Polisen undersöker om bränderna har anlagts av samme person.

– Det vet vi inte just nu, men det kan finnas ett samband och det kommer vi självklart titta på under dagen, gå igenom det som varit och se om vi kan finna några vittnen, sa polisens regionlednings-befäl Thomas Gustafsson under söndagskvällen.

Den misstänkte mannen, som är i 25-årsåldern, greps i sitt hem under måndagskvällen och gripandet ska ha varit odramatiskt.

–Jag vill inte kommentera hur vi har fått misstankarna mot den här personen. Det är så tidigt i utredningen. Men vi kommer att höra den här personen nu och en teknisk undersökning ska genomföras, säger Daniel Wikdahl, polisens presstalesperson vid regionledningscentral Mitt.