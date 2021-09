Målvaktsvalet – ett angenämt problem för S/L: "Håller hög nivå"

Förra säsongen fick avbrytas redan efter två spelade matcher när pandemin satte stopp för allt spel. Nu står en ny och förhoppningsvis mer normal säsong för dörren. I kvällens premiär ställs Söderhamn/Ljusne mot Fagersta på bortaplan.

– Försäsongen har varit bra tycker jag även vi haft lite otur med skador. Vi har gjort tre bra träningsmatcher mot Kovland två gånger och en mot Lindefallet. Enda plumpen kom när förlorade andra matchen mot Lindfallet, säger Erik Sjödin.

En titt på truppen avslöjar att det är många nya ansikten i laget och tio av totalt 21 spelare är hämtade från Kanada. Betydligt fler än vad som var tänkt från början, berättar S/L-tränaren.

– Vi ville gå åt hållet med fler svenska spelare och vi hade säkert en lista med 15 namn som vi jobbade på. Men några valde att spela i högre divisioner, några gick till andra klubbar och i vissa fall var det säkert också ekonomi inblandat. Sen hade vi spelare som var klara för oss, men av olika anledningar valde att hoppa av alldeles tätt inpå serien, säger Erik Sjödin.

– Alternativet att inte ha något lag alls. Vi stod för ett vägskäl och spelarna som vi nu fått in är det bra kvalité på och framför allt bra närvaro. Det blev räddningen den här säsongen.

Vad är utmaningen med så många nya spelare?

– Det stora jobbet för oss ligger innan alla står i Ljusne med klubban i näven. Det är flygbiljetter, boende, vaccination och sådana sakar som ska fixas. När de väl är på plats är det ingen större skillnad förutom att huvudspråket i omklädningsrummet numera är engelska. Det är snarare att det är ett högre tempo och mer intensitet på träningarna.

Någon spelare som sticker ut lite extra?

– Det är bra kvalité på alla. Men jag måste ändå nämna Nolan Ross. Det är en liten, snabb och målfarlig spelare. Han kan bli en attraktion i vinter.

På målvaktssidan ser det bättre ut än på mycket länge. Måns Swärdh (femte säsongen), nyförvärvet Simon Hofley och 18-årige Filip Lundgren konkurrerar om platsen mellan stolparna.

– Det är häftigt måste jag säga. Det blir ett angenämt problem att ha tre målvakter som håller en sådan hög nivå. Filip har till exempel tagit ett monsterkliv i sin utveckling. De har fått dela på matcherna under försäsongen och får tävla om det under säsongen.

Vilka förväntningar går ni in i säsongen med?

– Det är en tråkig klyscha, men vi får ta det match för match och se när vi mött alla lag en gång. Det är många som har rustat bra och jag tror att det blir den jämnaste och tuffaste serien vi spelat på länge, säger Erik Sjödin.

Allt du behöver veta inför premiären

Nyförvärv: Nolan Ross (Ockelbo), Dustin Cordeiro (Lysekil), Brandon Slawaska (Kanada), Simon Hofley (Kanada), Brett Jeffries (Kanada), Zachery Bennett (Kanada), Mark Perone (Kanada), Tyler Boivin (Kanada).

Förluster: Noel Nordh (Brynäs), Svante Sjödin (Örebro), Oscar Wiklander (långtidsskadad), Janis Karklins, Karlis Stolcs, Dominic Canic.

Övriga importer: Zac och Bret McInall.

Tränare: Erik Sjödin med Kjell-Ove Svensson och Oscar Wiklander som assisterande.

Hockeytvåan A: De tretton lagen möter varandra tre gånger tills 36 omgångar spelats.

Lagen: Alfta GIF, Fagersta AIK, Falu IF, Hallstahammars HK, Hedemora SK, Hofors HC, Lindefallets SK, Malungs IF, Orsa IK, Skedvi/Säter IF, Smedjebackens HC, Söderhamn/Ljusne HC, Valbo HC.

Träningsmatcher: Kovland 3–4 och 3–4, Lindefallet 7–2 och 1–4.

Läget i laget: Det är frågetecken för Brendon Slawaska och Rasmus Wernerssons medverkan. Alex Wahlström är definitivt borta en tid med axelproblem.

Hemmapremiär: Tisdagen 28 september när Hofors gästar Ljusne ishall.