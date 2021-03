Malms nostalgi: Par hittades strypta i nedbrunnet hus – här är historien om Röstemorden

Lantbrukarparet Johan och Hilma Stockberg 72 och 64 år gamla hittades döda i brandresterna av sitt hus i Röste utanför Bollnäs 14 september 1954. Det var grannen Karin Klar som upptäckte att det brann i boningshuset hos Stockbergs vid tretiden på natten. Huset gick inte att rädda. Det som återstod efter branden var inte mer än skorstenen. Polisen upptäckte snart att allt inte stod rätt till. Det visade sig nämligen att båda dödsoffren hade strypsnaror runt sina halsar. Johans snara var gjord av ett örngott och Hilma var strypt med en bit av sitt eget förkläde. Branden var anlagd för att dölja morden.

Ganska snart riktades misstankar mot en man som av vittnen setts ragla omkring kraftigt berusad i Röste dagen innan mordbranden. Han hade haft en mockajacka på sig och fick därför smeknamnet ”Mockajackan”. Mannen som egentligen hette Stig Helge Strömberg misstänktes för rader av inbrott i Bollnästrakten. Han anmälde sig själv till polisen efter att lokföraren Evald Persson hittat honom i en garderob i sin sommarstuga i Änga. Strömberg hade inga minnen av själva mordkvällen men kom ihåg att han var i Röste för att köpa hembränt av Mimmi From och hennes bror Oskar Myrberg.

Polisens utredare under ledning av kriminalinspektör Erik Rennel tog in syskonen till förhör med anledning av spritaffärerna och uppgifter de fått om att syskonen brukade låna pengar av Stockbergs. Under förhören kom det fram att Mimmi From gått till Stockbergs på mordkvällen för att låna tjugo kronor men blivit nekad. Då hade hon blivit sinnig som hon själv uttryckte det. Enligt egen utsago hade hon gått tillbaka och slagit de ofärdiga grannarna med ett vedträ för att sedan strypa båda två. På natten tog hon hjälp av sin bror för att gömma kropparna och tända eld på huset.

Vid den fullsatta rättegången i Bollnäs tingsrätt nekade syskonen till brotten. Trots att förhörsledarna anklagades för att ställa ledande frågor och att manipulera syskonen till att erkänna dömdes de för morden. Mimmi och Oskar ansågs vara på sjuåringars intellektuella nivå och straffet blev dåtidens motsvarighet till rättspsykiatrisk vård.

Fortfarande i våra dagar finns tvivel om att det var rätt personer som dömdes för brotten och att syskonen utsattes för ett justitiemord. Otvetydigt hade Mockajackan kapaciteten att genomföra morden men han dog 1996 utan att ha gett några svar. Mimmi dog 1959 och Oskar 1968.

Om man betänker att Mimmi faktiskt erkände morden vid förhören så kan hennes tuffa livsresa med fattigdom, sorg, förnedring och besvikelser vara orsaken till att det exploderade till slut och att hon var kapabel att begå brotten. Hon hade en fattig barndom.

Pappan Anders Myrberg från Voxna var smed på Sunnerstaholms bruk men dog 1907 som fattighjon när Mimmi var tjugo år. Modern Anna dog samma år. Kristina Wilhelmina Myrberg som hon egentligen hette gifte sig med lumphandlaren Slammer-Anders Andersson From året efter. Makarna fick sex barn. Två dog i tidig ålder och fyra blev omhändertagna av myndigheterna.

Makarna sågs ofta spatsera på gatorna i Bollnäs. Anders gick först med Mimmi trippande några meter bakom. De besökte nästan alltid ett kafé och de gånger Mimmi var utan pengar fick hon sitta och titta på när Slammer-Anders fikade. Hon skulle lära sig hushålla hade han sagt vid något tillfälle.

Brodern Oskar som var yngst av fyra syskon var jordbruksarbetare och dräng. Han bildade familj med fattighjonet Anna Sofia Holm och de hade sju barn. Oskar var far till sex av dem. Som mest var fem av deras söner omhändertagna samtidigt på Sävstaås barnhem. Äktenskapet med Anna Sofia upplöstes 1936 och 1948 flyttade han ensam till Röste. Mimmi blev änka samma år och flyttade in hos brodern. Resten är historia.

Janne Malm

Janne Malm är en väldigt nyfiken Bollnäsbo som älskar att gräva fram fakta om den lokala historien, folket och husen. Han är 55 år gammal och bor i ett rött hus.