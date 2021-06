Malms nostalgi: Historien om Carl-David Othzén – Finnskogens Don Camillo

Prästen som gick mot strömmen kan han väl kallas Carl-David Othzén? Han var präst i Annefors, Gruvbergets och Katrinebergs församlingar mellan 1929 och 1967 då han höll avskedspredikan i den överfyllda S:t Staffanskyrkan i Gruvberget. Kyrkan som invigdes 1927 har sedan Othzén pensionerades inte haft någon egen präst.

Othzén var lantbrukarson och äldst av nio syskon. Han föddes i Valbo 15 juli 1898. Efter studentexamen i Uppsala 1920 avlade han en teologisk-filosofisk examen på Uppsala universitet. Han tillbringade nästan ett år som assistent vid Svenska kyrkans sjömansvård i Antwerpen 1925. Han återvände sedan till Uppsala och blev teologie kandidat innan han prästvigdes 1926 av ärkebiskop Nathan Söderblom. Efter två år i Bjuråkers och Vittinges församlingar kom han till Gruvberget 1929.

Den nya prästen visade genast ett stort engagemang för sin nya hembygd och dess folk. Han såg till att det blev ny väg mellan Katrineberg och Gruvberget genom att skriva insändare i tidningen 1938. Dessutom lånade han ut pengar till nödställda församlingsmedlemmar, hjälpte gamla och sjuka med praktiska göromål och känslomässigt stöd och såg till att folk fick elektricitet indragen. Han hade badkar i prästgården och lånade gärna ut det till alla som ville bada. Hans bil användes som taxi, ambulans och budbil. Vid bildandet av Gruvbergets hembygdsförening blev han dess ordförande.

På grund av sitt brinnande engagemang för folket på Finnskogen fick han smeknamnet Finnskogens Don Camillo. Prästen Don Camillo är en fiktiv romanfigur skapad av den italienske författaren Giovannino Guareschi. Don Camillo är i ständig konflikt med borgmästaren i en liten påhittad Norditaliensk stad.

Hembygdsföreningen i Gruvberget skulle ordna en midsommardans till dragspelsmusik och enligt ordningsstadgan krävdes att en ordningsvakt skulle finnas på plats. Ingen ville ta uppdraget så Carl-David Othzén ställde själv upp och blev godkänd av landsfiskalen. Othzén var en stark man som inte tvekade att ta till nävarna mot buset i Hälsingland. Under sin tid vid sjömanskyrkan i Antwerpen fick han ta hand om många berusade sjömän och erkände själv att han nästan tagit livet av en sjöman på grund av att han tagit i för hårt. En som inte gillade att Othzén agerade ordningsvakt på dans var kontraktsprosten i Bollnäs Lennart Tillgren som anmälde Finnskogsprästen till domkapitlet. Straffet blev dock bara en tillrättavisning.

En som däremot uppskattade händelsen var Gustaf ”Topsy” Lindblom på Nalen i Stockholm. Han bjöd in Carl-David Othzén till Nalenafton 21 april 1955. Othzén höll ett tal där han tog upp frågan om dans är synd. Hans eget svar på frågan var "Nej, den är tvärtom nyttig och behövlig som omväxling och rekreation. Men om du dansar så länge att du dagen efter slumrar in av trötthet på kontoret och skriver fel siffror etc. har du förfelat målet, och synd betyder just förfela målet". De följande två åren fick Carl-David Othzèn hålla många föredrag under danspauser i hela Mellansverige.

Vår Finnskogspräst var även författare och inbiten fiskare med medlemskap i fiskeföreningen Flugan. Han hade dessutom innovativa idéer om att elda med torv som det finns gott om på Finnskogen. Redan 1955 tyckte han att det var dags för kvinnor att kunna bli präster. Efter att hans andra äktenskap sprack 1945 på grund av oenighet lanserade han idéen om ”proväktenskap” där det vore naturligt att fästfolk skulle få sexuell erfarenhet av varandra innan man gifte sig för att se om man passade ihop. Detta utlöste hård kritik från kyrkan. När han gifte sig för tredje gången med Lisa Eriksson skedde det genom borgerlig vigsel.

Carl-David Othzén dog 25 juni 1981 i Gruvberget. Den sista kyrkligt liberala insatsen han gjorde var att viga den 95 år gamla Tyra Persén från Los och 53 årige Kurt Forsberg 1980. Det bestående minnet av Finnskogens Don Camillo är ändå att han ville bryta isoleringen av Finnskogen och modernisera de små samhällena.

– Man ska inte fastna vid gammalt, som han själv sa.

På hundraårsdagen av hans födelse var det åter fullt i S:t Staffanskyrkan i Gruvberget.

Janne Malm

Janne Malm är en väldigt nyfiken Bollnäsbo som älskar att gräva fram fakta om den lokala historien, folket och husen. Han är 55 år gammal och bor i ett rött hus.