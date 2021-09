Malms nostalgi: Historien om biokungen från Edsbyn

Bryggarssonen Per Arvid Persson föddes 29 april 1894 i södra Edsbyn. Hans far Mårtes-Pelle Persson började brygga svagdricka i större skala på gården i början på 1890-talet och 1898 stod ett nytt bryggeri färdigt vid Öjebäcken i Edsbyn. Mårtes-Pelle drog nytta av järnvägens etablering och utökade sin kundkrets.

Per Arvid tog enligt uppgift över faderns bryggeri redan 1913. Då var han 19 år gammal. P.A. Persson nöjde sig inte med att driva Edsbyns bryggeri. Han lät även bygga ett affärshus med biograf och första filmen visades i november 1919. Biografen som fanns på övervåningen kallades Nya teatersalongen. Huset förstördes i en brand 1924 där två unga flickor tragiskt omkom.

Ett nytt affärshus med biograf uppfördes på samma tomt och det blev klart i november 1925. Biografen fick namnet Röda kvarn. Samma år överlät han Edsbyns bryggeri till Axel Valerius ”Bryggar-Lasse” Larsson som dessutom gifte sig med Per Arvids syster Anna.

Per Arvid var också byggherre för Röda kvarn i Alfta som byggdes 1937. Affärs- och biografhuset i Alfta ritades av Bollnäs stadsarkitekt Carl Bååth. Lars Frykberg som även drev Gästis i Alfta köpte huset 1975 och byggde om biolokalen till restaurang. Den fick namnet Alftabaren och öppnade 1976.

Carl Bååth ritade 1938 också biografhuset Saga i Arbrå som byggdes av P.A. Persson 1939. Biografen finns fortfarande kvar i Arbrå. I oktober 1938 invigdes Sundsvalls femte biograf Saga med plats för 250 personer och nymodiga ljuseffekter i färg som fjärrdirigerades från maskinrummet. Pressen var mycket imponerad av ljusshowen på premiären. Filmen som visades var franska Kvinnor i bur. P.A. hade strax innan invigningen övertagit bion från direktören Moje Norberg som ägde ett fyrtiotal biografer i södra Sverige. Den sista filmen på Saga i Sundsvall, Young blood, visades 13 november 1986.

P.A. Persson var under en tid kompanjon med Bollnäs biokung C. A. E. Carlsson som ägde Röda kvarn och Palladium. Per Arvid ville bygga en biograf i Bollnäs men kommunledningen sa nej till projektet. Han blev med tiden en riktig biokung med kombinerade biograf- och affärshus även i Hudiksvall, Järvsö och Ljusne. Tomten i Järvsö köpte han 1929 och huset på Stenevägen byggdes i en stil som påminner mycket om Carl Bååths 20-tals byggnader. I dag finns en restaurang och ett lägenhetshotell i huset.

Saga i Ljusne startade 1942. Den sista filmen Den siste mohikanen med Daniel Day Lewis visades 1993. Byggnaden som ligger på Alavägen 8 blev senare bilverkstad. Saga-biografen i Hudiksvall byggdes 1962 och visade en film med Bibbi Andersson på premiärdagen. Per Arvid Persson skänkte sin verksamhet till sina barn 1951. Han dog 10 april 1969. Biograferna i Hudiksvall och Sundsvall såldes under 70-talet till SF-bio.

Per Arvids son Nisse Persson tog över den kvarvarande verksamheten som han i sin tur lämnade över till sin son Jerker. Familjen Perssons hundraåriga biografhistoria slutade med Jerker Persson som 2018 gick bort allt för tidigt. Han moderniserade filmvisandet i Edsbyn och såg till att Röda kvarn lever kvar genom att sälja bion till Björn Wallgren. De var vänner sedan tidigare och Wallgren kommer dessutom också från en biografsläkt där hans farfar började med bio redan 1926. Röda kvarn i Edsbyn blev filmälskaren Wallgrens nionde biograf.