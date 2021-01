Målkungen fick en extra kick av första klacken på Sävstaås: "Det gör jättemycket"

Bollnäs är i präktigt bra form just nu.

Den knappa (2–4) förlusten borta mot Sandviken var egentligen inget undantag, bara en avvikelse.

– Nä, det enda var att där gick bollen bara inte in. Men vi hade bra tryck och skapade många chanser, borta mot Sandviken brukar man ofta ligga mest på försvar, säger Patrik Nilsson.

En stabil målskytt vars form följer klimtatet – och ett kollektiv med fin verkshöjd den senaste tiden.

Lördagens hemmamatch gav ett nytt värdebevis.

Patrik Nilsson menar också att säsongens första lilla klack på Sävstaås hade sin givna del i den gedigna insatsen mot Vetlanda. Åtta åskådare på en ödslig läktare kan göra stor skillnad.

– De gör jättemycket, helt fantastiskt! Jag får så mycket energi av dem, de är ju inga andra som hörs heller. Och de ska absolut hyllas, hoppas bara att de får fortsätta att komma nu, säger en helnöjd Nilsson.

Den formstarke forwarden är inne i ett målstim, och satte dagens första redan efter fem minuter.

Det andra kom efter en fin passning från Anton Dahlberg, och gav 2–1.

TV: I spelaren nedan höjdpunkterna från Bollnäs–Vetlanda

Nilssons tredje mål i halvleken gav 4–2 strax före paus, då i friläge efter ett djupledspass med klinisk precision från Per Hellmyrs – dirigenten som långa stunder var magisk och signerade också två eleganta mål.

– Det är ju två fantastiska passningar från både Dahlberg och så "Myran" med ett ispass på 45 meter. Jo, det är fina bollar man får att jobba med, säger Nilsson, som ganska snabbt kände att det skulle bli Bollnäs match.

– Jag tycker vi äger första halvlek också, det gör några mål på lyft men har inte mycket mer än så. Vi vet att det är ett bra lag på att backa hem och gå på kontring, men i dag var vi helt enkelt bättre. Efter paus var det full koll, de hade väl bara några hörnor där, säger Patrik Nilsson, som var mest nöjd med ett fränt distansskott från högerkanten.

– Det var ett riktigt bra skott, insida burgaveln. Det är så kul nu när det går att spela den bandy jag vill spela, det är inte så skoj att ligga på rulle i slask och vänta på fyra lyft i en match, Det här märks också på hela laget, och för varje sådan här insats så växer vi ännu mer, säger Patrik Nilsson.

Fyra mål i en match var säsongsbästa för den ärrade målkungen.

Men det borde har varit fem – men i slutet kostade Nilsson på sig att bomma Bollnäs allra första (!) straff för säsongen.

MATCHFAKTA – Elitserien

Bollnäs GIF–Vetlanda BK 7–3 (5–3)

Mål: 1–0 (5) Patrik Nilsson (Oskar Westh), 1–1 (15) Joakim Andersson (Albin Rehnholm), 2–1 (20) Patrik Nilsson (Anton Dahlberg), 3–1 (25) Per Hellmyrs (Joel Wigren), 3–2 (35, hörna) Pontus Blomberg (Albin Rehnholm), 4–2 (41) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 4–3 (43) Joakim Andersson (Emil Nordström), 5–3 (45) Christian Mickelsson (Oskar Westh), 6–3 (68, hörna) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 7–3 (70) Per Hellmyrs (Erik Persson).

Hörnor: 11–8.

Utvisningar, Bollnäs: 2 x 20, Vetlanda: 2 x 20.

Domare: Gustav Bortas.

Publik: 8, Sävstaås IP.