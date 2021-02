Magnus Häll har klippt den första svenska Netflixfilmen – "Hade jag varit i Stockholm hade jag fortfarande kokat kaffe"

Huserande i Lilltjära gamla skola i Kilafors, finns postproduktionsbolaget People in the park. Här sitter Magnus Häll från Söderhamn och klipper filmproduktioner, både svenska och internationella. Det är också här han gått sin filmskola, upplärd av grundaren och kollegan Håkan Karlsson.

Red Dot är den första långfilmen han klipper.

– För mig känns det ju superkul och stort. Och sen att dom vågar förlita sig på mig, säger han.

Regissören Alain Darborg känner han till sedan tidigare och har arbetat med förr. Däremot inte i ett projekt av den här kalibern, som får ses som Magnus Hälls största hittills.

– Som tur är har jag inte lagt så mycket tanke på det under tiden, det är mest efteråt. Börjar man tänka att det är Netflixfilm hade man blivit lite skakig. Men det funkar skitbra med regissören och vi har stort förtroende för varandra. Det är ju personkemi liksom, berättar han.

Läs också: Magnus Hälls toner sätter stämningen i hyllad tv-serie: "Det vore roligt att få fler chanser"

Red Dot som släpps den 11 februari är den första svenska originalfilmen på Netflix. En actionthriller som utspelar sig i fjällen med huvudrollsinnehavarna Nanna Blondell och Anastasios Soulis. Magnus Häll berättar att filmen först var tänkt som en kortfilm, men sedan gjordes om.

– Det är ett par som försöker rädda sitt förhållande litegrann och åker upp till fjällen. Den är rätt osvensk liksom, det är inte som en vanlig svensk film. Sen tycker jag att den har en ganska bra twist, utlovar han.

Filmandet har pågått under ungefär ett år. Som klippare har Magnus Häll inte bara kommit in efter att allt är inspelat, utan varit med under hela processen.

– De har spelat in i fem perioder och så fort de har filmat så skickar de materialet och så börjar jag sätta ihop det. Då kan jag prata med regissören om vad de kan göra om och göra bättre. Jag ser ju direkt om det är något, berättar han.

Magnus Häll är inne på sitt femte år på postproduktionsbolaget People in the park. Han jobbar tätt med chefen och grundaren Håkan Karlsson nu – men fick kämpa en del för att jobbet skulle komma på tal.

– Jag tjatade. Jag har liksom ingen utbildning eller sådär innan. Så hade jag nån kompis och min pappa som sa att "hör av dig till Kilafors", så efter tredje gången sa han att "ja men kom då". Det var en chansning för honom också, säger han och fortsätter:

– Jag har haft supertur med min chef som är väldigt pedagogisk och en duktig dramaturg. Så jag tror att jag lärt mig mer av att vara här med honom än att ha gått i någon skola. Framförallt tror jag att ha fått göra så mycket, att få pröva mina vingar, har gett väldigt mycket.

Läs mer om People in the park: En touch av Hollywood i Kilafors

De flesta produktionsbolag håller inte till på orter som Lilltjära. Men här har man det bästa av två världar. Ibland behöver de åka till huvudstaden för att jobba med vissa produktioner, men oftast är det i den gamla skolan som man arbetar.

– De som sitter i Stockholm, regissörer och så, tycker ofta att det är kul att komma hit. Så det är verkligen en fördel, säger Magnus Häll.

Han tror också att det bidragit till att den egna utvecklingen gått så snabbt.

– Hade jag varit i Stockholm hade jag fortfarande kokat kaffe liksom.

Nästa projekt för bolaget är ett amerikanskt sådant, som är filmat under pandemin i 17 länder utan att någon har rest eller fysiskt träffats. Dessutom ska People in the park utvecklas från postproduktion till produktion, för att i framtiden kunna vara med hela vägen i ett filmprojekt.

– Så vi har köpt in lite rättigheter på böcker och jag sitter just nu och skriver till en långfilm med Håkan Karlsson och Martin Stenmarck.

Magnus Häll som tidigare gjort en del kortfilm, har också drömmar om att regissera i framtiden. Han har även skrivit musik till serier och filmer, senast till Älska mig av Josephine Bornebusch, och hoppas kunna kombinera allt i framtiden.

– Det blir 120 procent lekstuga hela tiden, konstaterar Magnus Häll.