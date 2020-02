Magi Danhard följer barnamordsanklagade: "Jag ger dessa kvinnor upprättelse"

Alla kvinnorna blev gravida utan att vara gifta, och ställdes inför rätta för barnamord i Gävleborg. Två av dem avrättades och brändes. En dömdes till två år på tukthus och den fjärde kvinnan fick ett kortare fängelsestraff. Vad hände, varför dog deras nyfödda barn, vilka var medansvariga och hur såg omständigheterna ut när de rannsakades och dömdes? är några frågor som Magi Danhard ställer.

I grunden känner jag att jag ger dessa kvinnor upprättelse och synliggör dem

Förra året ägnade konstnären en stor del av tiden med att följa spåren efter 21-åriga Margta Carlsdotter Björk från det hon rannsakades för barnamord i Delsbo, till Gävle slottsfängelse, när hon fick domen, nådeansökan som avslogs och förberedelsen inför dödsstraffet. Hon följde sedan den fysiska vägen upp till avrättningsplatsen i Norrbobro, där Margta avrättades 1799.

Nu tar hon det utforskande arbetet kring genus och straff ett steg vidare. Under hela 2020 kommer Magi Danhard att gå bredvid de fyra kvinnorna. De är Stina Nilsdotter från Ragunda i Jämtland som blev piga i Bjuråker, pigorna Margta Carlsdotter, Delsbo, och Kerstin Larsdotter i Skog samt hushållerskan Maria Fondelius i Hedesunda. Viktiga datum i rättsprocessen kring deras barnafödslar och rannsakningar kommer att uppmärksammas på olika sätt.

– I grunden känner jag att jag ger dessa kvinnor upprättelse och synliggör dem, säger Magi Danhard.

Lär också: Konstnären Margareta Danhard följer avrättade Margtas öde

Garntrådar, som tillsammans är 160 000 meter långa, spelar en stor roll i projektet. Båda de dödsdömda kvinnorna, Margta från Delsbo och Stina från Ragunda, ströp sina nyfödda barn med de yllestrumpeband som hör till deras klädnad.

Trådarnas längd motsvarar de 16 milen mellan slottshäktet i Gävle och avrättningsplatsen i Norrbo, där de två kvinnorna avrättades för barnamord 1794 respektive 1799. Garnmängden räcker till 3000 ylleband som kommer att flätas under året till minne av dem och deras olyckssystrar. Här inbjuds också allmänheten att vara med i arbetet. Varje yllestrumpeband ska bli en fysisk gestaltning om hopp – hopp om ett mer jämlikt samhälle på alla plan.

Projektet fick sin start vid Yllestrumpebandsmanifestet i före detta tingshuset i Delsbo den 12 januari. Det var en performance som filmades, och även bestod av publiksamtal och bandflätning. Den kommer att upprepas på Sveriges fängelsemuseum i Gävle den 7 mars.

Parallellt med eget skapande har Magi Danhard under årens lopp lett ett antal konstprojekt i länet som berört synen på kvinnan i bondesamhället. 2014-2016 pågick till exempel det tvååriga projektet "Å hon tjöt oupphörligt" där hon även arbetade med efterforskningar kring skamplagg i 1700-talets Hälsingland. Intresset för historia och genus har lett till vidare studier på Gävles och Södertörns högskolor.

Som grund för "Ofrihetens rum" har Magi Danhard sin egen c-uppsats i genusvetenskap som blev klar förra året, "På gränsen mellan liv och död", om barnamordsanklagade och deras barn i Gävleborgs län vid sekelskiftet 1800. Här berättas om Stina, Margta, Kerstin och Maria, med en analys av samhällets normer, maktsystem och värdegrund.

– Ingen av de fyra kvinnorna hade något mordiskt uppsåt, det var omständigheterna som gjorde att deras barn dog, säger Magi Danhard.

Det finns förstås paralleller till samtiden, till hederskultur och straff mot kvinnor som bryter mot kyskhetsnormer i andra länder. Men också i Sverige fanns en hederskultur ännu för knappt 100 år sedan. Som kravet att kvinnan skulle täcka sitt hår med ett huckle, och att den som inte var oskuld vid giftermålet inte fick bära kyrkans brudkrona.

"Ofrihetens rum" blir en 366 dagar lång process där Magi Danhard belyser normer–normbrytning, hopp–hopplöshet och makt–maktlöshet utifrån de fyra kvinnoödena. De var alla anklagade för barnamord kring sekelskiftet 1800 i Gävleborgs län. Förutom att uppmärksamma specifika datum ur kvinnornas rannsakningstid, skriver Magi Danhard en blogg där projektets nedslag och process kommer att kunna följas som ett eget objekt.

Ett kvinnoöde: Stina Nilsdotter

Pigan Stina Nilsdotter, 34 år, lämnade sin hemort Ragunda i Jämtland tre veckor före Mikaelidagen 1793. Hon flyttade eftersom hon blivit gravid och ville dölja tillståndet på hemorten. Barnafadern var soldaten Sven Kjempe som senare dömdes för lönskaläge – att ha samlag utan att vara gift. Stina tog tjänst som piga hos bonden Per Larsson och hans hustru Carin Persdotter i Avholm, Bjuråker socken. Hon nekade till att hon var gravid även för husfolket.

Den 22 december 1793 födde hon en fullgången pojke i sin husbondes sädeslada. Direkt ströp hon barnet med ett yllestrumpeband, virade in fostret i ett par gamla byxor och gömde i halmen. Efter några dagar tog hon det döda barnet och gömde det under en kyrkstallsbro vid Bjuråkers kyrka. Sedan flyttade hon hem till Jämtland. Barnet hittades i januari 1794 och då hämtades hon och sattes i Gävle slottshäkte i väntan på rannsakning. Den 12 mars skrevs hon in i häktet och rannsakningen skedde i Delsbo den 11 april 1794. Hon dömdes till döden, att halshuggas och brännas på bål. I väntan på Svea hovrätts utslag återfördes hon till häktet i Gävle. Den 17 juni fastställde hovrätten dödsdomen och den 7 november 1794 avrättades hon.

Ett kvinnoöde: Maria Fondelius

Maria Fondelius från Eskesta i Uppland, var 25 år när hon började som hushållerska på prästgården i Hedesunda 1804. Efter fyra månader födde hon ett ofullgånget foster, 15 centimeter långt, natten mellan 31 januari och 1 februari 1805. Hon lade fostret direkt i sin kakelugn där en brasa brann. Kammarpigan Anna Stina Lilja upptäckte att det fanns benbitar i askan och därefter spreds ett rykte om att Maria fött ett barn och eldat upp det i kakelugnen. Hon hade tidigare erkänt för prostparet att hon var gravid, och när hon så småningom rannsakades för barnamord, fick hon starkt stöd från den uppburne prosten. Också det faktum att barnet var ofullgånget gjorde att Maria så småningom blev friad från anklagelsen om barnamord, men dömdes till ett kortare fängelsestraff för att hon fött barn utom äktenskapet.