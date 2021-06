MAFFIG LISTA: Här hittar du hundratals saker att göra i Hälsingland i sommar – dag för dag

Listan är inte heltäckande. I år har vi publiceras ­kontaktuppgifter i samband med ­evenemangstipsen. Då vill arrangören att man håller koll/tar kontakt på grund av pandemisituationen. Med reservation för eventuella ändringar.

Här finns sommarens Musikguide

Här finns sommarens Loppisguide

JUNI

Måndag 21 juni

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083.

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Tisdag 22 juni

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Invigning av Gnarps skatepark, vid Gnarpsviljan, Gnarp

Driv in-bingo för unga 13–18 år, kom med epan, moppebil eller filt på gräset, fritidsgården, Näsvikens bygdegård

Onsdag 23 juni

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Torsdag 24 juni

Workshop för barn och unga: Från mobilfoto till konstverk, utanför Cykelbistron, Bergcykelparken, Järvsö, två tillfällen per dag (ulrika@noree.net)

Blomplockning till midsommarstången, Västerby hälsingegård, Rengsjö (vasterby.com)

Fredag 25 juni

Midsommarfirande på bland annat dessa platser: Västerby hälsingegård i Rengsjö (vasterby.com) och Norrbo hembygdsgård

Kafé och bakstuga och gammeldags mat med kôlbulle på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Midsommarkonsert med Hanebo-Segersta kyrkokör, Segersta församlingshus

Lördag 26 juni

Nattvandring Flottarleden, samling 20.30, Handlarn Ängebo (info på angeboik.se)

Friluftsgudstjänst, Västerby, Rengsjö (vasterby.com)

Kafé och bakstuga på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Musik i sommarkväll med Anders Kollin, Kårböle stavkyrka, medtag stol.

Gudstjänst, Norrala hembygdsgård

Söndag 27 juni

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Kafé och bakstuga på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Måndag 28 juni

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083.

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Tisdag 29 juni

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

Onsdag 30 juni

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Trivselträff, Segersta församlingshus, anmäl på 0278-279 50

Guidad vandring i Skärså med Skärså fiskareförening och Roger Bergström

JULI

Torsdag 1 juli

Guidad visning, fyra per dag, Sörböle hälsingegård, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Kvällsvandring Njupfatsleden, Ängebo (info på angeboik.se)

Invigning av Musik vid Dellen med kafé, bakstuga m m, Bjuråkers forngård, info om biljetter på hudiksvall.se/musikviddellen

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Finnmarksvandring Södra Grästjärn, Norra Blommaberg, Hylströmmen samling vid rondellen i Hamra (073-0770024)

Musik i sommarkväll, Bollnäs kyrka

Fredag 2 juli

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Delsbostämman, förköp delsbostamman.nu Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Kafé på levande fäbod, Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Slöjd i det fria, pilflätning, Ystegårn, Hillsta

Lördag 3 juli

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Yoga ute, kundalinyogaklass m yoga, meditation och djupavslappning, ta med yogamatta och filt, Borgarparken, Hudiksvall (Yogiontheroad.se)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Delsbostämman, endast förköp (delsbostamman.nu)

Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (073-9415544)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Träningsdag på Backen, Backens hästsportcenter, Delsbo, anmäl på Facebook Träningsdag på Backen

Söndag 4 juli

Delsbostämman, endast förköp (delsbostamman.nu)

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Gudstjänst, Norrala hembygdsgård

Kyrkvandring till Växbo kapell, svenskakyrkan.se/bollnaspastorat

Måndag 5 juli

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083.

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Prova på smide, Kungsgårdens smedja, Norrala

Tisdag 6 juli

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

Konsert ”Närhet på avstånd”, Segersta kyrka

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Onsdag 7 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Visning Enångers gamla kyrka, Enånger (langvind.com)

Gammeldags mat med palt och fläsk på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Musikkväll i trädgården med Samantha Ohlanders och Linnea Aall Campbell, JonLars hälsingegård, Långhed, Alfta (bokas via 073-0419041)

Torsdag 8 juli

Guidad visning, fyra per dag, Sörböle hälsingegård, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

Polskecirkus, Jonssonlinjen spelar gammeldans på logen, ta med fika, Västerby hälsingegårdar i Rengsjö (vasterby.com)

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Finnmarksvandring Otto Hunds grotta, samling i Fågelsjö (070-6049050)

Pärgröt & fläsk, Harsa, Järvsö

Musik i sommarkväll, Bollnäs kyrka

Fredag 9 juli

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Kafé på levande fäbod, Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Veteranmoped- och veteranbilträff med fika, Västerby hälsingegård, Rengsjö

Lördag 10 juli

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle Bystuga

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Veteranmopedkväll med Skruvat & klart-gänget, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Cykelutflykt, Svågadalen, mer info på angeboik.se

Gammeldags mat med vallsmörgås på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Söndag 11 juli

Rengsjöfesten, Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165.

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle Bystuga

Måndag 12 juli

Prova på smide, Kungsgårdens smedja, Norrala

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083.

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Slöjd i det fria, pilflätning, Ystegårn, Hillsta

Tisdag 13 juli

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Onsdag 14 juli

Visning Njutångers kyrka (langvind.com)

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Gammeldags mat med pärgröt och fläsk på Bjur-åkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Trivselträff, ungdomsgården, Arbrå, anmäl på 0278-279 50

Torsdag 15 juli

Gårdsrebus, ta familj och vänner och åk runt på gårdar i Ljusdals kommun och lös rebusar, fika och vinn priser, mer info på Facebook Gårdsrebus

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Guidad visning, fyra per dag, Sörböle hälsingegård, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Pärgröt & fläsk, Harsa, Järvsö

Kvällsvandring längs Hävlungsleden, Ängebo (info på angeboik.se)

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Finnmarksvandring Mattsmyra kapell och kyrkogård, samling i Ljungby Los, (070-5343026)

SM i pumptrack/enduro, Järvsö bergscykelpark

Slöjd i det fria, broderi, Ystegårn, Hillsta

Fredag 16 juli

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Slöjd i det fria, tovning, Ystegårn, Hillsta

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

SM i pumptrack/enduro, Järvsö bergscykelpark

Kafé på levande fäbod, Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Gästernas afton på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Lördag 17 juli

Workshop för barn och unga – 1000 sätt att måla, Pumptracken, Bergscykelparken, Järvsö, två tillfällen per dag (ulrika@noree.net)

Yoga ute, kundalinyogaklass m yoga, meditation och djupavslappning, ta med yogamatta och filt, Borgarparken, Hudiksvall (Yogiontheroad.se)

Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (073-9415544)

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

SM i pumptrack/enduro, Järvsö bergscykelpark

Loosveckan, Hantverksdag Fågelsjö, bakluckeloppis på Björkbergs skola

Söndag 18 juli

Loosveckan, tipsrunda och kolbullar på Nickelvallen (Loos.se)

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga

Bjuråkersstämman

Måndag 19 juli

Prova på smide, Kungsgårdens smedja, Norrala

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Loosveckan, vandring i Hamra nationalpark, berättarkväll vid Jolls trädgård med Historier från Hälsingland (Loos.se)

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Tisdag 20 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Loosveckan, Grufvans dag vid Loos koboltgruva, Loos pride på Pers vid Loos gruva, musikandakt vid Loosgrufvan (Loos.se)

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

Onsdag 21 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Loosveckan, Brynsågens dag (070-3462549), Stora badardagen vid Dåasen, sägenafton vid Loos koboltgruva (Loos.se)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Visning Enångers gamla kyrka, Enånger (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Gammeldags mat med sotare på Bjuråkers forngård (Facebook Bjuråkers forngård)

Torsdag 22 juli

Guidad visning, fyra per dag, Sörböle hälsingegård, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Loosveckan, vandring längs Voxnan, moldoppa och boule på Nickelvallen, Regnbågsloppet vid elljusspåret i Loos, Lär känna våra finnmarker (Loos.se)

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Pärgröt & fläsk, Harsa, Järvsö

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Finnmarksvandring – Lundbergs, Pellas, samling Hälsingegård Lundbergs (073-8036585)

Kvällsvandring Svågadalen, Ängebo (info angeboik.se)

Slöjd i det fria, tälja i trä – olika hushållsredskap, Ystegårn, Hillsta

Fredag 23 juli

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Loosveckan, Loos pride sagostund och dans för barn på Stora logen på Hembygdsgården, Lotta-Bodens och Röda korsets dag, Fågelsjö kanotprideparad (Loos.se)

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Kafé på levande fäbod, Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Slöjd i det fria, pilflätning, Ystegårn, Hillsta

Lördag 24 juli

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Loosveckan, Kristinadagen i Fågelsjö, Loppistour i Loos, Fågelsjö och Håven, bakluckeloppis på Björkbergs skola, Loos pride på Loos hembygdsgård, Vildmarkskväll på Hamra konferenscenter (Loos.se)

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Musikkväll, Undersviks kyrka

Söndag 25 juli

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Sommarkafé, Kårböle bystuga (karbole.com)

Loosveckan, Hembygdsfest på Loos hembygdsgård, friluftsgudstjänst (Loos.se)

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165

Måndag 26 juli

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Smekväll med servering och underhållning av Söderhamns spelmansgille, Kungsgårdens smedja, Norrala

Tisdag 27 juli

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Öppet hus, fika & provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

Onsdag 28 juli

Trivselträff, Kämpens, Bollnäs, anmäl på 0278-279 50

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Visning Njutångers kyrka (langvind.com)

Lilla orgelfestivalen del 1, Nils Larsson spelar bl a Muffat och Bach, Ljusdals kyrka (sänds även digitalt)

Torsdag 29 juli

Guidad visning, fyra per dag, Sörböle hälsingegård, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

På gammelmormors tid, lek för barn på Västerby hälsingegårdar, Rengsjö (vasterby.com)

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Pärgröt & fläsk, Harsa, Järvsö

Musik i sommarkväll med Stefan, Kristina och Helmer Olsson, Kårböle stavkyrka, medtag stol

Kvällsvandring Svågadalen, (info angeboik.se)

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd, Ljusdal

Fredag 30 juli

Polskecirkus, Jonssonlinjen spelar gammeldans på logen, ta med fika, Västerby hälsingegårdar i Rengsjö (vasterby.com)

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Sommarhandboll för barn 6–15 år, Maln, Hudiksvall

Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd, Ljusdal

Kafé på Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Lördag 31 juli

Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (073-9415544)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Konsert Loïc SKJ, Galleri Vala, Orbadenv, Orbaden

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Yoga ute, kundalinyogaklass m yoga, meditation och djupavslappning, ta med yogamatta och filt, Borgarparken, Hudiksvall (Yogiontheroad.se)

Gårdsmarknad, Bokhandlargränd, Ljusdal

Fäbodens dag på Krype fäbod och Ytter-Lussmar fäbod, öppet hus Idfjärdsvallen, Norrala

AUGUSTI

Söndag 1 augusti

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Finnmarksvandring – Finnberget, samling i Noppikoski (073-0915674)

Hembygdsgårdarnas dag med servering och utställning, Norrala hembygdsgård

Måndag 2 augusti

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Prova på smide, Kungsgårdens smedja, Norrala

Tisdag 3 augusti

Öppet hus, fika & provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Kolbulleafton, Byagården Runemo, Alfta

Onsdag 4 augusti

Workshop för barn och unga: Gör ett lyckohjul, Svedbovallen, Järvsö (ulrika@noree.net)

Lilla orgelfestivalen del 2, Ralph Gustavsson spelar bland annat Franck och Chopin, Ljusdals kyrka (sänds även digitalt)

Torsdag 5 augusti

Allspel i kyrkbåtarna, Orbaden (Orbaden.se)

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Söderhamns museum (foreningensm.se)

Kvällsvandring Svågadalen, Ängebo (information angeboik.se)

Fredag 6 augusti

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Tacofredag, Långheds bygdegård, Alfta

Musikbingo, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Kafé på Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Lördag 7 augusti

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Grillafton med trubadur, Torön krog, Järvsö (toronkrog.se)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Klassisk sommarkväll med operasångerskorna Hannah Körner, Karin Mobacke och Vilma Skäryd, pianist Sara Ek, Alfta kyrka

Hantverkare visar sin tillverkning, Erik-Anders hälsingegård, Söderala (bokas på info@musicaviva.se)

Söndag 8 augusti

Ängsslåtter kl 08, ta med räfsa, Stugubacken, Kilafors (Naturskyddsföreningen i Hanebo)

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Hantverk och slöjdande för barn i alla åldrar, Erik-Anders hälsingegård, Söderala (bokas på info@musicaviva.se)

Måndag 9 augusti

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Tisdag 10 augusti

Öppet hus med fika och provflygning, Bollnäs flygklubb (bollnasflygklubb.se)

Onsdag 11 augusti

Trivselträff, Rengsjö hembygdsgård, anmäl på 0278-279 50

Lilla orgelfestivalen del 3, Kristina Shtegman – Från barock till Trollflöjten, Ljusdals kyrka (sänds även digitalt)

Torsdag 12 augusti

Stadsvandring i de äldsta delarna av Söderhamn, samling Faxeholmen

(foreningensm.se)

Kvällsvandring Svågadalen, Ängebo (information angeboik.se)

Fredag 13 augusti

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Kolmilan tänds, Långheds bygdegård, Alfta

Kafé på Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Lördag 14 augusti

Hantverksdag vid Skärså skola med repslagning, luffarslöjd, barkbåteri och ullhantering

Forntidsvandring till Hedningahällan, Enånger (langvind.com)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (073-9415544)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Söndag 15 augusti

Gudstjänst, Norrala hembygdsgård

Bruksvandring i Långvind, Kungsgården, Långvind (langvind.com)

Måndag 16 augusti

Prova på sommarinnebandy, för barn och unga 6–15 år, Forsa och Håsta Hudiksvall Arr: Håsta IBK

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Tisdag 17 augusti

Prova på sommarinnebandy, för barn och unga 6–15 år, Björkberg och Öster Hudiksvall Arr: Håsta IBK

Onsdag 18 augusti

Prova på sommarinnebandy, för barn och unga 6–15 år, Läroverket och Forsa Hudiksvall Arr: Håsta IBK

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165

Torsdag 19 augusti

Prova på sommarinnebandy, för barn och unga 6–15 år, Håsta och Björkberg Hudiksvall Arr: Håsta IBK

Fredag 20 augusti

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Kafé på levande fäbod, Krype fäbod, 6 km nordväst om Skärså

Stadsvandra i Hudiksvall med Alf Norberg, start vid Turistbyrån på Storg, bokas på 070-6810165

Prova på sommarinnebandy, för barn och unga 6–15 år, Öster och Läroverket Hudiksvall Arr: Håsta IBK

Lördag 21 augusti

Forntidsvandring i Långvinds bruk (langvind.com)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Musik i sommarkväll, Långvinds kapell (langvind.com)

Familjedag med cirkusskola, tipspromenad, utomhusbio och andra aktiviteter, Enångers bygdegård

Måndag 23 augusti

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083

Fredag 27 augusti

Sommarkafé, loppis och musikunderhållning Huskölens gamla skola, Huskölen

Visning av kulturodlingen, Orbaden Spa & Resort

Polskecirkus, Jonssonlinjen spelar gammeldans på logen, ta med fika, Västerby hälsingegårdar i Rengsjö (vasterby.com)

Lördag 28 augusti

Sommarkafé, loppis och musikunderhållning i Huskölens gamla skola, Huskölen

Forntidsvandring på avrättningsplatsen i Sivik, Enånger, samling parkeringen vid gamla E4 norr om avtagsvägen till Sivik, vid gamla riksvägen Enånger–Njutånger (langvind.com)

Stora dieselmotorn startas, Skogens kol industriområde, Kilafors (073-9415544)

Delsbo Electric, tävling, Delsbo station, Stationsg 9, Delsbo (Facebook Delsbo Electric)

Melodikrysset, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Lyskvällsmusik, Långvinds kapell (langvind.com)

Söndag 29 augusti

Sommarkafé, loppis och musikunderhållning i Huskölens gamla skola, Huskölen

Måndag 30 augusti

Hantverk i silver, betong och papper, Kias verkstad, Husta 939, Gnarp. För att boka enskilt besök ring 0733-836083.

Bondemåndag, Ystegårn (Facebook Ystegårn cafe & bistro)

Tisdag 31 augusti

Guidad vandring i Vågbro med Vågbrogruppen, samling Herrgårdstägten i Vågbro

Här är det öppet hela sommaren:

Sommarlovsaktiviteter för barn och unga 6–15 år i Hudiksvalls kommun. Alla aktiviteter är gratis och utomhus. Allt från simning, drakbygge, hästpyssel, slöjdläger, scouting, orientering till sommarhandboll, bågskytte, spontanfotboll och dans. Se hudiksvall.se/sommarlovsaktiviteter

Gamla Järnboa, kafé, loppis,utställningar och museum, öppet alla dagar fram till 7/8, Polg 33, Kilafors

Konstkraft, Industriv 1A, Ljusne, Plahns värld samt 29/5–20/6 Sonja Landberg, 27/6–25/7 Sommarsalong, 21/7–22/8 In Chain, 28/8–12/9 Hege Skundberg X Sweet toof, öppet tor–sön

Konst i hamn, Movikens hamn, konstutställning utomhus, 26/6–31/8

Jim Reeves museum, Voxna 216, Edsbyn, öppet alla dagar i juli, andra tider bokas besök på 070-5244751

Storskogens hästturer, Halls gård, Hassela – ridläger, turridning, turer med häst och vagn

Kustslöjdarnas hantverksutställning, 15-årsjubileum, Hyttmuséet öppet varje dag 3/7–1/8, Hyttan i Ljusne

Bjuråkers forngård, kafé, bakstuga och fritt buskspel, eventuellt allsångs- och spelmanskvällar, öppet 19-20/6, 25-27/6, hela juli och augusti. (Facebook Bjuråkers forngård)

Galleri Konst(igt), & fik, Moviken 63, Bjuråker, öppet ons-sön 16/6-15/8 (Facebook Konst(igt) av Anneli Pietikäinen)

Traktormuseum, öppet alla dagar 5–30/7, Fagerfall 12, Bjuråker

Artwalk, konstrunda i skogen runt Ljusbacken, Ljusbacken 12, Delsbo, öppet från 1/7 (Facebook Ljusbacken)

1721 – De ryska bränderna, utomhusutställning på Borrgården, Söderhamns museum

Visningar av Färila Elektriska kraftstation från 1918, Stocksbo, boka på 070-261 09 29

Jöns-Halvars Antik, Åkerbärsvägen 11, Bollnäs

1721 – De ryska bränderna, utomhusutställning vid Cementamagasinet, Stenkajen, Hudiksvall

1721 – De ryska bränderna, utomhusutställning vid Rysstugan, Helenedal, Hudiksvall

Sommarkafé och loppis med servering och sittplatser utomhus. Vecka 28, eventuellt även vecka 29, Kårböle bystuga, mittemot kyrkan

Herrgårdens Café, Svabensverks herrgård, öppet lör och sön 3/7–29/8

Utomhuspadel vid havet, mitt i stan. Håstaholmen 1. Arrangör Västra Hamnen Padel

Slöjd i det fria – slöjdare på plats på tunet minst en gång per vecka under perioden 27/6–1/8, möjlighet att prova på slöjd. Ystegårn, Hillsta

Hantverk & loppis, Avav 21 b, Delsbo, se Facebooksidan Vi i trädgård Avagarden för tider

Utställningen Gjort av oss – 8 slöjdare från landskapet, bl a Karin Lundholm, Anna-Karin Åsbrink, Duncan Gardner och Elena Esmail. Ystegårn, Hillsta, varje dag 24/6–1/8

Matverkstaden med pop-up-kafé, försäljning av bl a grönsaker, plant och honung, workshops. Nor, Vallv 7, Järvsö

Det nya landets skafferi med trädgårdsvandring, gårdsbutik med försäljning av bl a grönsaker, Risberg 11, Hudiksvall

Fågelsjö café, Ljusdal, öppet varje dag.

Hittaut Hudiksvall, leta checkpoints med karta/app i Hudiksvall, Delsbo, Sörforsa med flera. Arrangör Hudiksvalls OK, OK Dellen, Forsa OK.

Hittaut Ovanåker, leta checkpoints med karta/app i Alfta, Edsbyn med flera. Arrangör Alfta-ÖSA OK och Edsbyns OK.

Vandringar och båtturer från Skärså Båttaxi, Skärså gästhamn vid restaurang Albertina.

Delsbohus konsthall med kafé, Matts Fällman smide 19–25/6, 26/6–2/7 Hälsinge knivförening, Ukuleleafton 30/6, 2/7 Spelmanskonsert med Anders Henriksson, 3–9/7 Nora Boestad video/måleri, 10–16/7 Birgitta Hane måleri, 17–23/7 Under bokning, 24/7–6/8 Anita Midbjer akvarell och Ulla S Persson Bärbart (textil), Sunnansjövägen 24, Delsbo

Morvig Art, Haddäng 515, Gnarp, öppen ateljé, Kulturpromenaden genom utställningsskog – 22/6-15/7 Walk a mile in my shoes, 20/7-20/8 Jag tror det blir en pojke, men jag hoppas det blir en traktor, utställningen Husmodern i museet, konst på logen, 22/6 Josefin Nyman och Ulla Lindqvist, 6/7 Ann-Kristin Larsén och Malin Sjöström, 20/7 Ulrika Hägglund, 3/8 Ungdomar – Moa Thor, Sam Johansson, Emma Edlund, Vintagegarderoben med tema Barn. Ta gärna med fikakorg och fika i skogen. Öppet varje tisdag, bokning övrig tid på morvigart@gmail.com

Vikskogen, Bollnäs, har tipspromenad, 2 km lång naturstig, hinderbana för barn, flera vindskydd och eldstäder. Våtlågsvägen, infart från Hällbovägen

Trolska skogen, Mellanfjärden, ”Det rysliga trollet Mums Filibabba”, sagoäventyr utomhus, öppet alla dagar 27/6–15/8 (trolskaskogen.se)

Marilyn Miller konstutställning på Delsbo Tingshus 1–7/7 (går också bra att boka egen tid) samt på Hennings veranda, Forsa Handelsträdgård, 1–31/8

Järvsö bergscykelpark, öppet varje dag

Visning av Sörböle hälsingegård med dess unika väggmålningar, Mo, Söderhamn (bokas på 070-569 96 65)

Hälsingegården Erik-Anders, Söderhamn, trädgård och köksträdgård, guidade visningar av gården bokas på 072-728 79 41, kafé, Konst på logen, Anita Östlund och Karin Öst 26/6–11/7, öppet alla dagar från 26/6

Dellenflotten, varje torsdag 1/7–26/8, badtur från Norra Dellens familjecamping vid Blodmyra i Norra Dellen till Netterön. Förbokning på www.dellenflotten.se

Hälsingegården Ol-Anders, Runemov 6, Alfta, museum, utställning, kafé, barnens världsarv med pyssel, tipspromenad, käpphästhoppning, öppet tis–lör t o m 14/8

Forspaddling, riverboard, forskajak, kajakturer, äventyrspaket, guidade cykelturer bokas på upplevjarvso.se

Järvzoo, vildmarkspark, Järvsö, öppet varje dag, serveringen håller dock stängt under coronatider

Spa, restaurang, vandringspaket, utställning, Orbaden Spa & Resort, Gamla Orbadenvägen 86, Vallsta

Lammkatedralen, hälsingegården Per-Anders med kafé, bageri, gårdsbutik, guidad visning av gården bokas på 070-666 70 72, Långhed 918, Alfta

Stenegård med butiker, galleri, restaurang och kafé samt Lill-Babs museum (stenegard.com)

Sveriges minsta fiskargubbemuseum, Lycka 406, Söderala, öppet efter överenskommelse via Facebook.com/fiskargubbe

Norra Dellen familjecamping med servering, minigolf, kajak- och kanotuthyrning, elcyklar och båtar, öppet varje dag 25/6–8/8, övrig tid stängt måndagar

Delsbo station med dressinuthyrning och kafé, Stationsg 9, Delsbo

Delsbo utomhusbad (hudiksvall.se/utebad)

Himmel & jord, keramik, Norrdala, Bjuråker, öppet 26/6-8/8

Kustleden, kameramuseum, kafé, galleri, vandrarhem, kanotuthyrning, Harmångersv 2, Strömsbruk (kustleden.com)

Sommarkafé och gårdsbutik, Westsunds gård, Arnöviken 20, Hudiksvall

Huset på Hea med kafé, heminredning och blommor, Kyrkv 17, Gnarp, öppet ons–sön

Konstrunda i Orbaden – Mårten Andersson på Orbaden Spa & Resort samt Gästgivars, Jerker Andersson och Lillebi Haban m fl på Hotellet (Orbaden.se)

Träslottet, Koldemo 4055, Arbrå, hälsingegård med kafé, hantverk, utelek och trädgård, öppet alla dagar

Mittjasvallen – levande fäbodvall med djur, lek, och fika, öppet alla dagar i juli, från Edsbyn åker man mot Färila, efter drygt 9 km ligger vallen på höger sida

Hölick havsresort, Hornslandet, Hudiksvall, camping, restaurang och spa, äventyrsgolf, öppet alla dagar

Öppen gård med djur, ridning, kafé, bed&breakfast, Myskje gård, Bergvik (myskjegard.se)

Fields, art and barns, utställning fr 25/6 på lador i det fria, karta på norrastation.com

Konst i byn, utomhusutställning på Kolhusudden, Svabensverk, workshops i Forsladan under helgerna, föreläsningar, kolmila, öppet 25/6–31/8 (Facebook Konst i Svaben)

Sommarkafé & detaljhandel, Farmhouse Delsbo, öppet tor–lör fr o m juni.

Karisma Galleri, Kari Sjöstrands keramikutställning, öppet tis–sön 3/7–22/8, Undersvik 8868, Vallsta (kariskeramik.se)

Metal house café & Rock shop, Långg 1, Edsbyn, öppet tis–lör

Ingalunda gård, konst och hantverk, Bjuråkersv, Hedvigsfors, för öppettider se ingalunda.se

Fotbollsfredag och Fridance – aktiviteter på fredagar för ungdomar i Hudiksvall, håll koll på instagram ”fotbollsfredaghudik” och ”fridancehudik”

Utställning på Hemslöjden i Vallsta, träkonstnären Nils Blixt 13/6–8/8

Långheds bygdegård, Alfta, konstutställning med Sune Mortimer, Maria Helgars med flera – vernissage 7/7, sommarkafé, öppet mån–fre 28/6–20/8

Upp på Botten, utställningen När jag är en riktig konstnär, 30/6–7/7, Stenegård, Järvsö

Galleri Vala, Orbadenv, Orbaden, utställning med Estella Juvanteny, Loïc SKJ, Gwynnion och Juno Àlvarez, öppet 25/7–25/8. (Facebook Galleri Vala)

Torön krog, Torön, Järvsö, öppet 19/6–7/8 (ytterligare en vecka vid bra väder), restaurang, grillafton, räkfrossa, musikbingo, livequiz, musikevenemang (toronkrog.se)

Kulturkossans pop shop & art, Magasinet Delsbo station, öppet tors–sön fr o m 27/6, bl a utställningarna De två Fridorna, Villfarelser, Jessica Hallbäck, I skuggan av mig växer det blommor fr o m 27/6, Tatueringsmaskinen – Jesper Lagergren fr o m 2/7, 2321 fr o m 15/7, Folklig & Farlig med Apornas poet fr o m 1/8, Tatuera dig med Thure Melander fr o m 12/8. Work shops för barn mellan 6 och 16 år

Lilla Häbret, Sven-Pettersgården med loppis, sommarkafé och butik, öppet lör–sön 26/6–29/8, Trönbyn 674, Trönödal (lillahabret.n.nu)

Sommarkafé 29/6–1/8, bakning av mjukt tunnbröd 1/7–29/7, Västerby hälsingegård, Rengsjö

Ystegårn, Hillsta, Näsviken, med restaurang, butiker, djur, vandringsleder etcetera, öppet alla dagar. Sommarutställning med näver, akvarell, silversmide m m, öppnar 24/6, öppet varje dag 27/6–1/8

F15 flygmuseum med flygsimulator, Söderhamns flygplats, öppet ons-sön, stängt midsommarhelgen

Loos koboltgruva, guidade turer i gruvan, visningar av Sveriges enda vattendrivna brynsåg, bokas kontakta@loosgruvan.se, öppet t om 31/8, stängt midsommarafton

Månses design med krog, fik, heminredning, Fredsg 13, Söderhamn, stängt sön, mån

Franshammars Café kraft, Hassela, loppis och kafé öppet fr o m 26/6

Kajaker, kanoter, Sup-brädor, gummibåt och cyklar uthyres på Frägsta hälsingegård (fragsta.se), Frägsta 63, Näsviken

Fönebo camping med båt-, cykel-, fyrhjuling-, trambåt-, segway- och suputhyrning, minigolf, bad, vandringsleder, loppis och restaurang, campingen öppen alla dagar, restaurangen öppen t o m 22/8

Kungsgården Långvind, vandrarhem, uthyrning av cykel, kajak, olika sorters vandringar och utflykter

Hälsinglands museum, utställningarna Wanja Djanaieff och hennes 22 älsklingsfärger, 1721, Benjamin Nørskov om EPA-traktorer, visningar av textilhistoriker Mari-Louise Franzén för ett begränsat antal besökare enligt aktuella corona-restriktioner

Svedbovallen, Svedbovallsv, Järvsö, levande fäbodvall med djurhållning och fik, öppet alla dagar 19/6–15/8

Skumpa hästranch, ridturer, uthyrning av stugor, Svågadalen