Lyste upp i Alfta - inspirerad av antroposofernas ljusfest: "Men det mesta har jag kommit på själv"

Det lyste upp ordentligt i Alfta södra kyrkby på lördagskvällen. Carina Rosén bjöd in till ljusfest i sin trädgård och hade förberett elva olika installationer som pryddes med 100 marschaller och ett femtiotal ljus.

– Vi har slitit in i det sista med att bli klara, konstaterade Carina Rosén när de första besökarna började droppa in.