Lyckat år med många evenemang – nu satsar Eat and meet vidare med fotboll: "Finns en efterfrågan"

Det har snart gått ett år sedan Emma Sundberg och Ahmad Shalak tog över restaurangen Eat and meet och kaféet Wayne's coffee i centrala Söderhamn. Då hade de stora planer på att lyfta verksamheten genom att hålla det lite lagom lyxigt på menyn och ha flera evenemang i lokalen.

Nu sammanfattar de året med totalt 48 evenemang och flera stora kliv närmare en mer hållbar meny.

– Det här året har blivit som ett testår där vi förändrat mycket grejer. Nu vet vi inför 2020 ganska mycket vilken väg vi ska gå, säger Emma Sundberg, delägare tillsammans med Ahmad Shalak.

Direkt efter årsskiftet kommer nästa stora satsning. Då börjar Wayne's coffee att sända fotboll.

– Vi kom på det genom våra kvällsgäster som sitter med sina skärmar och tittar på matcher under middagen. Det finns en efterfrågan, säger Emma Sundberg.

Exakt vilka matcher som kommer att sändas är ännu inte bestämt. Men tanken är att sätta upp tre skärmar på Wayne's coffée så att de som vill äta middag utan fotboll kan göra det på Eat and meet medan fotbollsintresserade kan gå över till kaféet när de vill.

– Det verkar som att många tycker om att det är trevligt att gå ut och titta tillsammans, sen får vi se om det är så eller inte. Vi kör och går det så går det, säger Emma Sundberg.

Eat and meet har satsat på just evenemang under 2019. Till sin hjälp har ägarna haft framför allt musikern Göran Hånell och dj Daniel Wennström. Tillsammans ökade de antalet evenemang från sex stycken under 2018 till nästan 50 år 2019.

– Vi jobbar alltid efter vad som händer i stan. Är det mycket annat som händer så gör vi inte så mycket, men förra året var det inte många evenemang, så då vill vi göra det, säger Ahmad Shalak.

Målet för 2020 är inte nödvändigtvis att ha lika många evenemang som tidigare, men nya och större. Bland annat arrangerar de ett Afterski-party i Strykjärnsparken med liveband i februari. Senare under året kommer de även att flytta ut från restaurangen för att arrangera evenemang på andra platser i Söderhamn.

– Det kommer massor med artister nästa år. Det kommer bli många event, men kanske inte just att det heter nattklubb, utan vi vill ha evenemang som har ett tema, säger Ahmad Shalak.

– Vi tänkte också att vi ska trycka mer på barmusik, för att få lite mer av den där känslan att gå ner och lyssna på bra musik på baren utan att det är just en nattklubb. Ett schysst barhäng tror jag också kan locka en bredare ålderspublik, säger Emma Sundberg.

Förutom evenemangen har Eat and meet också satsat hårt på hållbarhet. Under året har de minskat matsvinnet från 27,8 procent till 2,8 procent. Målet för 2020 är att vara under en procent. I den utvecklingen har kocken Peter Rehn haft stor betydelse.

– Har vi skalad gurka över så använder vi det till garnering, vi kastar inte den. Samma scenario med aubergine. Ett annat exempel är soppan på våra luncher, i den kan man ha saker som annars skulle ha kastats, säger Ahmad Shalak.

Sammantaget känner ägarna att de är på väg åt rätt håll och när de ser tillbaka på året som gått vill de bara fortsätta framåt.

– Jag blir aldrig helt nöjd, men vi är jätteglad över resultaten, säger Ahmad Shalak.