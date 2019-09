Lunchtrav med Lions cancerforskning: "För barnleukemi har forskningen gjort stora framgångar"

Det var Lions i Hälsingland som medverkade med ett tjugotal medlemmar på lunchtravet på Hagmyren i Hudiksvall på tisdagen.

– Lunchtravet brukar vara välbesökta. Vi vill berätta om våra insamlingar och vad den betyder för forskningen om cancer, säger ordförande Dag Hedin vid Lions cancerforskningsfond.

Besökarna på Hagmyren fick se Njutångerstränaren Emil Eriksson som kusk ta sin första seger med B.W.Kurre i första V4-loppet.

Publiken fick också se en överlägsen seger för On Track Piraten som under sina elva år sprungit in över 18 miljoner kronor, och kördes som vanligt av tränaren Hans R Strömberg.

– Det är roligt att få hit en sådan häst, som fortfarande är med i toppstriderna i V75, säger Tord Amré, som är engagerad i både Hagmyren och Lions.

Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Örebro universitetssjukhus kan ansöka om pengar till forskning från Lions cancerforskningsfond. Det finns mer än två hundra olika former av cancersjukdomar.

– Vissa cancerformer är mer vanliga hos barn. Vi ser att exempelvis för barnleukemi har forskningen gjort stora framgångar, säger Dag Hedin vid Lions.

Lions har startat en ny insamlingsstiftelse för att kunna bevilja forskare i både Uppsala och Örebro att ansöka om forskningsanslag.

Föreningen samlade förra året in nära 3,4 miljoner kronor till forskningen till en kostnad av 78 000 kronor för insamling och administration. Allt arbete görs på ideell basis utan anställd personal eller kostnader för kontorslokaler.

Ett tjugotal medlemmar från Alfta i sydväst till Bergsjö i nordost deltog i Lions cancerfonds travdag.

– Vi samlas medlemmar från alla Lions klubbar i Hälsingland här idag, så det går bra att engagera medlemmarna även till en dagaktivitet. Men vi förlitar oss på pensionärerna en dag som den här med lunchtrav, säger Dag Hedin.