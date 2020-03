Lukkarilas drömkväll och Forslunds glädjefnatt i Lidköping – vi listar Bollnäs bästa semifinalminnen

På lördag inleder Bollnäs och Villa nästa steg på vägen mot Studenternas och årets SM-final. När vi kollar igenom Bollnäs historia av semifinaler så får vi konstatera att ett par av de fränaste matcherna har varit mellan just de här båda lagen.

Vi konstaterar också att det inte finns något stort arkiv av semifinaler att ösa minnen ur heller, då 2000-talet bjudit på flera missade slutspel, åttondelsfinaler och uttåg i kvartsfinaler.

Men här är ändå några godbitar att tänka tillbaka på.

2016/2017 – Nilsson tystar en hel arena

Bollnäs–Villa 3–0 i matcher

Villa Lidköping vann serien och klev in i semifinalen mot Bollnäs som favoriter. Tre matcher senare var det semesterdags för Lidköpings stjärnor. Det här var matchserien där ingenting gick deras väg.

Men Bollnäs behöver inte be om ursäkt, det behöver man aldrig efter att man har gjort 3–0 säsongens seriesuverän. Att Bollnäs vann med 3–0 hemma på Sävstaås var inte mycket att säga om – men att bjuda på sådan dramatik på bortaplan var det få som såg komma.

Och den gemensamma nämnaren får båda vinsterna i Lidköping heter Patrik Nilsson.

I den första matchen, som slutade 5–4, klev han in och frälste Bollnäs 1:48 in i den andra förlängningshalvleken – och i den tredje matchen stängde han matchserien med att göra 5–4 i den 90:e minuten.

Den gänglige från Söderfors var glödhet och visade att utan rätt spetskompetens i avgörande lägen så vinner du inte några matcher. Att finalen mot Edsbyn blev mindre rolig är en annan historia.

Från mötena med Villa minns vi Nilsson och tränaren Jocke Forslunds euforiska sång tillsammans med tillresta supportrar.

2015/2016 – målkalaset på Sävstaås

Bollnäs–Villa 1–3 i matcher

Efter en 1–8-krasch i den första semifinalen var det dags för match på Sävstaås. Och vilket målkalas det utvecklade sig till inför bleka 1 910 personer på läktaren.

Det var nog en och annan som ångrade sig att hen inte masade sig upp på Åsen för att uppleva dramatiken på plats.

I en sprudlande start från Bollnäs gjorde Ville Aaltonen två raka mål efter knappa tio minuters spel. Villa bröt tillbaka och vände till 4–2 i slutet av halvleken, bland annat efter två fina assist från Magnus Muhrén.

Efter paus sprattlade Bollnäs till igen med två mål på tio minuter, bara för att återigen tappa fotfästet och ge Villa ett större försprång. När Johan Esplund gjorde 7–4 i 67:e minuten såg det riktigt mörkt ut.

Men det här var Bollnäs kväll, hemmalaget åt sig närmare och närmare och när Anders Spinnars sköt 7–7 på hörna i den 90:e minuten hade taket kunnat lyfta på Sävstaås, om det funnits ett sådant.

Med fem minuter kvar av den andra förlängningshalvleken så kom till slut avgörandet. Efter en Bollnäshörna gick bollen ut till vänster där Markus Ståhl fångade in den – han satte sedan en hög boll mot Per Hellmyrs som stod fri i den bortre delen av straffområdet. Hellmyrs plockade ner och prickade in 8–7 ur snäv vinkel. Klass rakt igenom.

2009/2010 – när Lukkarila skrev in sig i historieböckerna

Bollnäs–Sandviken 3–2 i matcher

Med 2–2 i matcher så gled Bollnäs ut i Göransson Arena, och möttes av ett mäktigt stöd. Pär Törnberg, nyförvärv den säsongen, menade efter matchen att inför värmningen var det som att kliva in på Sävståas.

Den avgörande semifinalen mot Sandviken blev en nagelbitare av bästa sort. Första halvlek bjöd på sprakande underhållning med många chanser åt båda håll och bra tempo.

Bollnäs ledde 1–0 i paus sedan Mikko Lukkarila blivit helt fri efter ett perfekt utkast från målvakten Timo Oksanen. Oksanen räddade också en straff i första halvlek från Christoffer Edlunds klubba.

Daniel Mossberg kvitterade i andra och sen så väntade alla in en förlängning. Då slet sig Ville Aaltonen fri. Han sköt rakt på Joel Othén i Sandvikens mål men fick med sig en straff sedan Linus Pettersson kastat klubban.

Mikko Lukkarila lade upp bollen och sköt sedan stenhårt förbi Othén – och Bollnäs var i sin första SM-final på 54 år, dessutom efter två år av missade slutspel. Matchhjältens egen kommentar till SVT är en klassiker: "Det var kul skjuta straff".