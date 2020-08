Lugn sommar för sjöräddningen i Söderhamn: "Folk har skött sig fint den här sommaren"

När coronapandemin svepte in över världen ställde folk in sig på att semestra hemma. Många köpte båt och gav sig ut på sjön. Trots det så har det enligt stationsansvarige Andreas Sjölin varit lugnt med uppdrag i Söderhamn under sommaren.

– Vi trodde det skulle bli värre men sommaren har varit lugn. Hudiksvall har haft många fler utryckningar än tidigare. Redan i juni var Hudiksvall uppe i sin annars totala årsmängd av utryckningar, säger Andreas Sjölin.

Så folk har skött sig väldigt fint här i Söderhamn den här sommaren, tillägger han.

De vanligaste utryckningarna har handlat om bogseringar och ofta är det båtägare som inte kommer från orten.

– De kanske har stuga eller båt här men bor inte i Söderhamn. Det är ju en lite speciell skärgård som vi har här, i och med att den är så enormt stenig, så det kan vara svårt att navigera rätt ibland, förklarar Andreas Sjölin.

När det är lugnt på utryckningar passar sjöräddningssällskapet på att öva så mycket som möjligt. Dels för att öka lokalkännedomen och dels för att testa utrustningen.

– När det väl händer så vill vi vara beredda och vår säsong är ju även på hösten. Då brukar tillbuden och olyckorna vara mer kritiska och det är mörkt och kallt, säger han.

Andreas Sjölin delar på tjänsten som stationsansvarig med Henrik Olsson och det är totalt fyra jourlag som snurrar var fjärde vecka.

– Vi har en liten klisterlapp i räddningsbåten som det står Support Your Local Search And Rescue Team Get Lost (Stöd ditt lokala räddningsteam, kör vilse) på. För vår del är det bra om folk ringer oss, för det ger såklart oss erfarenhet, samtidigt vill vi ju inte att människor ska hamna i sjönöd, säger Andreas Sjölin.