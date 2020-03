"Love songs" dyrkar upp minnen: "En känslomässig berg- och dalbana"

Berättelser om människors minnen kopplade till kärlekslåtar ligger till grund för Riksteaterns nya föreställning "Love songs". På lördag den 14 mars kommer Arja Saijonmaa och den övriga ensemblen till Söderhamns teater.

Regissören Maja Salomonsson beskriver föreställningen som en "känslomässig berg- och dalbana" Skådespelarna har svårt att inte börja gråta, säger hon.

Leonard Cohen, Jacques Brel, Christer Sjögren och Fairuz. Alla sjunger de om kärlek, och de är även några av artisterna som tolkas i "Love songs". Men i Riksteaterns nya föreställning ställs gamla klassiker i nytt ljus. När kontexten styrs av livsberättelser från exempelvis finska vinterkriget eller ett flyktingläger i Grekland förändras betydelsen i Brels "Ne me quitte pas" – för att inte tala om förödelsen en Elvis Presley-låt orsakar på ett bröllop.

– Jag har någon sorts hatkärleksrelation till kärlekslåtar, så jag ville undersöka det och stångas och bråka. Jag älskar ballader men blir också tokig på alla föreställningar om kärlek de tvingar på en, säger Maja Salomonsson, som också vill tillåta sig att göra någonting som hon inte ser särskilt mycket av i samtidskulturen.

– Det är så himla förbjudet att vara sentimental just nu och man undviker hela tiden att ta i för mycket. Jag vill verkligen testa att göra det.

Med frågan "Har du ett minne kopplat till en specifik kärlekslåt?" har Salomonsson varit med och intervjuat människor runt om i Sverige för att samla ihop berättelser som utgör föreställningens manus. Ensemblen, som består av Arja Saijonmaa, Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu och Peter Järn, har sedan fått i uppdrag att gestalta – och besjunga – minnena.

Maja Salomonsson säger att kärleken är en enande kraft i en polariserad samtid. Alla har väl trots allt längtat efter den, behövt den och upplevt att den inte finns där. På samma sätt pendlar berättelserna mellan eufori och mörker.

Det handlar också om det som begås i kärlekens namn, även om det inte är kärlek. Det vill säga ägande, kontroll, våld och övergrepp.

Vilken kärlekslåt har du själv starkast känslor till?

– Jag har haft "Perfect day" med Lou Reed som en låt jag var kär i, men jag var inte i kär i personen jag var ihop med. Jag trodde det. Det var vår låt och det var så det skulle kännas. Men det var nog mer Lou Reed jag var kär i.

Patrick Stanelius/TT

Fakta: "Love songs"

Föreställningen har premiär 10 mars och spelas fram till 5 maj.

Manus: Gustav Tegby och Maja Salomonsson

Regi: Maja Salomonsson

Medverkande: Frida Beckman, Robert Hannouch, Lisa Hu Yu, Peter Järn, Arja Saijonmaa

Nedan följer ett exempel på en berättelse som gestaltas i föreställningen:

"Mitt minne, som det känns fint att jag har, är från mitten av 1990-talet. Då var jag i en lång och fast relation med en man och blev, nästan handlöst, förälskad i en kvinna. Det var en otroligt omtumlande händelse för mig. Som så småningom fick konsekvenser i mitt liv. En av 90-talets hits "I will always love you", med Whitney Houston, är starkt förknippad med detta och jag ryser verkligen när jag hör den i dag, både av vemod och glädje."