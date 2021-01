Lokalt byggföretag fortsätter växa – ung vd bakom miljonaffärerna: "Handlar om att vara innovativ"

Under 2021 planeras byggstarten för den nya kommunala förskolan i Ämbarbo, öster om Ljusdal. Det är förskolan Gläntan som ska byggas om och utökas till sex avdelningar, totalt en tillbyggnad på 1000 kvadratmeter.

Upphandlingen vann Järvsöföretaget Sidskogen bygg och för dem är 33-miljonersprojektet av stor betydelse.

– Det är en liten kommun vi bor i och att då få ett så pass stort jobb betyder jättemycket för oss. Det finns kanske ett sånt här jobb per år, om man har tur, säger Emil Engberg.

Det är dock inte första gången som Sidskogen bygg lyckas knipa ett jätteprojekt som detta. Alldeles nyligen färdigställde företaget det nya resecentrumet i Bollnäs och när tidningen träffade Emil Engberg för tre år sedan byggdes det för fullt på det omtalade trygghetsboendet i Järvsö.

Då var företagets vd bara 28 år och Sidskogen bygg hade precis haft ett rekordår bakom sig, med en omsättning på femtio miljoner 2017. I dag har omsättningen ökat till runt 140 miljoner och den unge vd:n ser ljust på framtiden, trots de osäkra tiderna.

– På entreprenadsidan är vi fulltecknade mer eller mindre hela 2021, för den styrka vi har. Det är väldigt bra, för att vara coronatider, glesbygd och allt sånt. Så det är positivt, säger Emil Engberg.

Ett annat stort projekt som företaget nyligen påbörjat är ombyggnationen av Kramsta gästgård, som inom ett år ska bli Järvsö Lodge.

– Där har vi hållit på i en månad med rivningsarbete, och nu kör vi stenhårt. Det är en otroligt tajt byggtid, vi hade räknat med 14 månader från början, men har på grund av förseningar fått komprimera det till 12 månader, berättar Emil Engberg.

Han tror att företagets framgång i mångt och mycket handlar om att hela tiden hitta mer effektiva lösningar, inte minst när det kommer till offentliga upphandlingar.

– Är det en offentlig upphandling så vinner billigast pris, oavsett om vi har bra relationer eller bra rykte. Vi har ingen aning om andras anbud, men som vi resonerar så handlar det om att vara innovativ. Att sätta in en dörr tar så lång tid som det tar, men man kan hitta planeringslösningar för att göra saker effektivare eller jobba med inköpen.

Enligt honom har lokala företag dessutom ofta en fördel vid upphandlingen av kommunala byggprojekt.

– Om ett företag från exempelvis Sundsvall ska lämna pris så blir det ju dyrare, eftersom man har sin bas där och inte här. Det blir en fördel att vara lokal.

I Sidskogen bygg är runt 80 procent av de anställda från Ljusdalstrakterna, trots att företaget numera är etablerat även utanför kommungränsen.

– Men under tio års tid var det bara folk från Sidskogen som jobbade. Farsan startade företaget där som en enskild firma runt 2000, berättar Emil Engberg.

Under åren har företaget bytt ägare i några omgångar och i dag är det totalt fyra delägare, Emil Engberg, hans pappa Anders Jonsson, Magnus Ljungberg och Marcus Olsson. Under våren förvärvade företaget dessutom Ljusdalsföretaget SW Bygg, mitt under coronapandemin.

– Då gick det inte att dra i handbromsen och vi märkte till och med på försäkringsskador, som inte borde vara konjunkturkänsliga, att de minskade. Men sen så rullade det på igen och kommunen har försökt forcera fram olika jobb, vilket varit bra, berättar Emil Engberg.

Han tror att pandemins påverkan på byggindustrin kan komma att märkas först senare.

– Det kan ju hända att det får konsekvenser längre fram, men det ser vi inte förrän om kanske två år. Det kan vi bara sia om just nu.