Lodjursjakten avlyst – kort efter att den återupptagits: "Smällen tog i ett träd"

Redan den första dagen sköts två av de 15 lodjur som får fällas i Gävleborg under årets licensjakt, som inleddes den 1 mars. Åtta dagar senare avlystes jakten efter rapporter om att de två sista tilldelade lodjuren påskjutits i länet.

Men under onsdagen, dagen efter att jakten avlysts, kom nya uppgifter. Det femtonde och sista lodjuret "friskförklarades" sedan ett eftersök och undersökning av skottplatsen visat att skottet hade missat.

– Vi fick två rapporter i gårkväll om ett påskjutet och ett fällt lodjur. Under förmiddagen har vi konstaterat att det ena var en bom och det återstår därför fortfarande ett lodjur på tilldelningen, sa Simon Viklund, handläggare vid länsstyrelsen i Gävleborg vid 11.30-tiden på onsdagen.

Det som misstänktes vara en påskjutning skedde i Torsåker.

– Vi har pratat med skytten och de som var med under eftersöket och som har varit på skottplatsen. Det var lite jobbigt snöläge under natten men fältpersonalen kunde se att smällen tagit i ett träd. Enligt jägarna fanns det inte heller några tecken under gårdagen att det träffats, säger Simon Viklund.

Trots ett något lägre tempo på årets jakt räknande Simon Viklund vid lunchtid på onsdagen med att även det sista tilldelade lodjuret snart skulle vara fällt.

Och drygt en halvtimme efter att licensjakten återupptagits fälldes det femtonde lodjuret. Lodjursjakten är därmed avlyst.

– Det brukar vanligtvis bara ta någon dag. Men snöläget, där det varit bart på backen under en tid nu, har gjort det lite motigt för jägarna, säger Simon Viklund.

I övrigt konstaterar han att årets jakt flutit på som den ska och att de flesta lodjur fällts längs den östra delen av länet.

–Det har varit flera längs kusten och kring Nordanstig. Det rör sig om tre ungar, en rapportering som är osäker och resten vuxna djur, säger Simon Viklund.

Enligt länsstyrelsen fanns det under förra vintern cirka 100 lodjur i Gävleborg, vilket är fler än den satta förvaltningsnivån på 81 individer.

► Här listas hur lodjuren har fällts. Informationen kommer från Länsstyrelsen Gävleborg.

1 mars sköts två lodjur.

3 mars sköts två lodjur.

6 mars sköts fyra lodjur.

7 mars sköts ett lodjur.

8 mars sköts tre lodjur.

9 mars sköts två lodjur.

10 mars sköts ett lodjur. Licensjakten är därmed avlyst.

Lodjur som har registrerats på Rovbase

Exakt var lodjuren skjutits och deras vikt rapporteras in i Rovbase, en databas för rovdjursinformation.

1. Hona, 15,5 kg, 5–6 år, Norrbo, strax söder om Bergvik i Söderhamns kommun

2. Hane, okänd vikt, 5–7 år, strax söder om Bergvik i Söderhamns kommun

3. Hane, 20,8 kg, 5–7 år, Björke, strax norr om Gävle

4. Hona, 16 kg, vuxen, Herrkil, öster om Söderhamn

5. Hona, 14,9 kg, vuxen, Fiskvik, Nordanstigs kommun

6. Hane, 20,3 kg, vuxen, Heden, Ljusdals kommun

7. Hane, 11,7 kg, ålder okänd, Edsta, Hudiksvalls kommun

8. Hane, 17 kg, vuxen, Norrbo, Hudiksvalls kommun

9. Hona, 15 kg, vuxen, Lillbo, Ovanåkers kommun.

10. Hane, 14,8 kg, ålder cirka 1 år, Björke, Gävle kommun.

11. Hona, 19,3 kg, ålder okänd, Björke, Gävle kommun.

12. Hane, 12,1 kg, ålder okänd, Gröntuva, Nordanstigs kommun.

13. Hane, 11,4 kg, ålder okänd, Fiskvik, Nordanstigs kommun.

14. Hane, 20,4 kg, vuxen, Storåsen, Sanna, Ljusdals kommun.

15. Ännu inte rapporterad.