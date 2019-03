Gärningsmännen har tagit sig in på sågverksområdet via en grind och sedan brutit sig in till ett garage. Där har de sedan stulit bilstereo, datorskärm och mikrofon. Godsets sammanlagda värde har uppgetts till 13 300 kronor.

Det fanns fotspår i snön på sågverksområdet men polisen har inga misstänkta för stölden.

