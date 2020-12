Ljusnans chefredaktör: Hejdå 2020 – kom aldrig mer tillbaka!

Det kommer att leva vidare i historieböckerna med berättelser på sidor med kanter svarta som synden själv.

Corona. Covid-19. Två ord vi lärde oss snabbt. Det tog längre tid innan vi alla kunde stava till statsepidemiolog och ännu längre innan vi kunde uttala det utan att vricka tungan.

Folkhälsomyndighetens presskonferenser blev ett lika dagligt inslag som att kliva ur sängen. Anders Tegnell blev vår nye landsfader även om han delade nationen i två läger. Munskydd eller inte. Stänga ner eller stänga ner lite grann. Eller inte alls. Alla hade åsikter.

2019 hade precis blivit 2020 då vi började läsa om ett virus från en matmarknad i Wuhan i Kina. Ingen av oss kunde ana vilka konsekvenser det skulle få för världen. Både i mänskligt lidande och ekonomiskt.

1987 släppte den amerikanska gruppen R.E.M. monsterhiten It's The End Of The World As We Know It och den titeln har aldrig varit så aktuell som just året vi nu lägger bakom oss.

För sjuksköterskor och andra hjältar inom vården var det bara att hänga på sig visiret och skyddsdräkten och fajtas vid fronten. The show must go on. Ungefär.

Ingenting var längre sig likt. Vi lärde oss att träffas på nya sätt, hälsa med armbågen, hålla avstånd och hålla ut. De flesta av oss i alla fall. En del lät livet rulla på som vanligt och kallade rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten för fake news.

Och vi lärde oss snabbt att hålla digitala möten och jobba hemifrån. Det går bra för de som har den möjligheten, men det är långt ifrån alla som kan sitta i mysbyxor vid köksbordet och sköta arbetsdagen digitalt.

Man kunde också för en kort stund tycka synd om sig själv. Den där resan till guldkullarna och slingriga Highway 1 och det mäktiga havet i Kalifornien blev förstås inte av. Det var en känsla som rann av ganska snabbt, den där med att tycka synd om sig själv.

Vi fortsatte att träffa vår “låtsasdotter” Emma i cyberrymden och sa att nästa år, ja, då är det nog över. Jag är tveksam.

Emma – som bodde hos oss i Bollnäs under ett skolår – hade inte bara pandemi och Donald Trump att tampas med. I augusti härjade skogsbränder så våldsamma att mer än 900 hem brann ner till grunden i samhällen som Felton, Bonny Doon och Boulder Creek, små orter som alla omgärdas av mäktiga Redwood-träd i bergen runt Santa Cruz. För Emma och familjen blev det evakuering i tider av pandemi.

Det finns alltid de som har det värre. Och värre ändå. Miljoner människor dör i svält och krig och simpla barnsjukdomar. År ut och år in.

Varför det dröjde till 2020 innan jag upptäckte denne amerikanske country- och folksångare har jag ingen aning om. I april avled han i sviterna av covid-19. 2020. Skitår.

I blocket för det här skitåret har jag också noterat John Prine. Varför det dröjde till 2020 innan jag upptäckte denne amerikanske country- och folksångare har jag ingen aning om. I april avled han i sviterna av covid-19. 2020. Skitår.

2020 var året då vi också skulle få reda på vem som mördade statsminister Olof Palme på öppen gata i februari 1986. Det gick sådär.

2020 var även året då vi alla fick ett sms från myndigheterna. Det innehöll inte mycket.

I tidningshuset på Västra Stationsgatan i Bollnäs hände det också saker. Med nya ägare till Ljusnan kom också strategin att vi skulle bli mer lokala. I oktober ritade vi om ett antal avdelningar i papperstidningen och så här långt har det mest varit positiva reaktioner.

Efter årsskiftet fortsätter vi med sporten. Vår allmänreporter Johannes Gullbrand ska skriva berättelserna bortom resultaten och poängen. Johannes har redan gett utrymme åt de unga talangerna i vårt spridningsområde. Nu blir det ännu mer av eldsjälar och ungdomar och breddidrott. Kom gärna med tips och förslag på vad just du vill läsa om!

Nu sparkar vi ut 2020 och släpper in 2021. Med förhoppningar om en bättre värld på alla plan.

Gott nytt år!