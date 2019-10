Ljusdalsföretag bygger unik bio i Göteborg: "Det är lite större duk och lite värre ljud"

Tio veckor har de på sig att bli färdiga. Den 6 oktober visades film i salong 2 i Filmstaden Bergakungen i Göteborg, och dagen efter påbörjades ombyggnationen. Den 17 december ska allt vara klart för nästa filmvisning, då i Imax-format.

Med sig från Ljusdal har Lasse Nordh två snickare, övrig personal hyr han in på plats. Ett antal underentreprenörer är också inblandade.

– Från USA kommer specialister på ljud, bild och stolar. Från England kommer en entreprenör som jobbar med akustikbeklädnader.

Biografer har Nordh Bygg jobbat med förut, men det här är första gången de anlitats för att anpassa en biosalong för Imax-formatet.

– Vi byggde om biograferna i Täby centrum, fem stycken. Då fick vi kontakt med Filmstaden, och de tyckte väl att det fungerade bra, funderar Lasse Nordh angående anledningen att just Nordh Bygg fick uppdraget att bygga om den befintliga salongen för Imax-format.

Filmformatet har utvecklats av ett kanadensiskt företag, och just den här versionen kallas IMAX® with Laser. Hittills har tekniken endast funnits på ett ställe i landet, en biograf på Mall of Scandinavia i Stockholm.

Hur en Imax-salong ser ut och utrustas är hårt definierat i de specifikationer som Lasse Nordh fått.

– Det spelar ingen roll om det är en Imax-biograf i New York eller i Göteborg. Publiken ska känna igen sig. Det är lite större duk och lite värre ljud.

Salongen i Göteborg får 214 platser, en stor välvd duk och ett system som gör att ljudet uppfattas som tredimensionellt, så kallat immersive sound.

– Vi har varit igång en vecka och det flyter på bra, säger Lasse Nordh, som leder arbetet.

Några planer på att i större grad fokusera på biografer har inte Nordh Bygg.

– Vi bygger allt i branschen förekommande, men kommer förmodligen att göra fler biografer.

För tillfället har företaget emellertid inga nya uppdrag av det slaget inbokade.