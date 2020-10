Ljusdalsband lockar Pink Floyd-fans från när och fjärran: "Det märks nog att vi verkligen gillar låtarna"

När Håkan Nilsson började spela in en nytolkning av Pink Floyds album The Wall sommaren 2010 fanns inga planer på att bilda ett band. Det bara hände, när han fick möjlighet att spela på Rosehills med några kompisar.

– Då blev vi ett band helt plötsligt. Sen har det bara rullat på, berättar Håkan Nilsson.

Nu har Ljusdalsbandet Pünk Flöyd blandat brittisk rock och folkmusik i över ett helt decennium och de tycks inte ha några planer på att sluta. Efter den där första konserten för tio år sedan har det blivit många fler, bland annat i Cambridge, England, som är Pink Floyds födelseort.

Dessutom har bandet hunnit spelat in fem album, alla nytolkningar av klassiska Pink Floyd-skivor.

– Förhållningssättet till originallåtarna är på sätt och vis rätt respektlöst, vi ändrar ofta i tempo och taktart, byter plats på delar och använder helt andra instrument. Men samtidigt märks det nog att vi verkligen gillar låtarna, kärnan finns alltid kvar, och tämligen många supernördiga smådetaljer, säger Håkan Nilsson.

Den 24 oktober är de aktuellt med ännu en skiva, The dark side of the waltz, som baseras på Pink Floyds The dark side of the moon. Istället för det ikoniska prismat på skivans omslag använder sig Pünk Flöyd av en tramporgel, som har kommit att bli något av ett signum för bandet.

– Jag fick tag på en tramporgel sommaren 2010 och tyckte om ljudet, och sen har det blivit våran grej. Den finns med på i stort sett alla låtar, spelad av Johan Barreby.

Releasefesten för det nya albumet hålls på Rosehills i Ljusdal, precis som den där första spelningen för tio år sedan. Men den här gången är det Pünk Flöyd som har ett förband.

– Vårt förband heter Men on the Border och har gjort sig ett namn i Europa som Syd Barrett-tolkare. Syd Barrett var den som startade Pink Floyd och inledningsvis skrev nästan allt bandets material, men hoppade av bandet redan 1968, berättar Håkan Nilsson.

Ljusdalsbandet delar således sin fascination av det brittiska rockbandet med många andra. Det märks även på publiken, som ofta består av hängivna Pink Floyd-fans.

– Det finns folk som reser hit bara för spelningen, ett gäng "floydianer" som åker runt när det händer något, berättar Håkan Nilsson.

Att det blev just Pink Floyd som Ljusdalsbandet skulle komma att vrida och vända på i ett helt årtionde var däremot något av en slump.

– Det bara råkade bli så, det hade också kunnat vara Led Zeppelin eller The Beatles. Men vi har inga planer på att byta, i så fall gör vi dem också, säger Håkan Nilsson.