Ljusdals målkung efter krossen på hemmaplan i toppmötet: "Vi känner oss starka"

Det var trean mot tvåan i allsvenskan som möttes på IP Ljusdal. Den första halvtimmen bjöd på ett böljande spel där lagen bytte chanser.

Men till slut var det aldrig något snack om vilka som var bäst i toppmötet.

– Riktigt härligt! Vi känner oss starka när vi håller oss till det vi säger att vi ska göra inför matcherna då brukar det gå vägen. Och det gjorde det nu också. Vi bara trummade på och till slut kom allt, säger Caspher Ekström.

22-åringen Bollnäs värvades inför säsongen från Falu BS har visat hunger i straffområdet ändå sedan han kom till Ljusdal. 17 mål blev hans facit under försäsongen och inför lördagens match stod han på nio fullträffar efter att ha gjort mål i fem matcher i rad.

- Jag trivs riktigt bra. Det är lite jobbigt att åka bara, men det glömmer man lätt bort när man får spela sådana här matcher med dom här grabbarna.

Men det var Gripen som först tog ledningen efter 14 minuter spel.

Caspher Ekströms kvittering efter en dryg halvtimme fick verkligen fart på hemmalaget – då med en rejäl tempohöjning.

– Vi kan ha lite svårt att vakna till i bland och har också legat under vid flera tillfällen tidigare under säsongen. Men vi brukar ändå komma in i det till slut.

– Det var (Elias) Swartswe som kom i full fart och då tänkte jag att jag hänger på. Han gick runt försvaret och jag fick bollen på bladet. Det var bara att lägga in den sedan.

Ljusdal fick straff när Olle Sundin störtade in i straffområdet.

Men Caspher Ekströms skott var inte bättre än att målvakten Robin Eliasson kunde rädda till hörna.

– Jag missade igen. Bedrövligt. Jag hade också friläge som jag fick av Misha (Svechnikov) som målvakten räddade

Men anfallaren skulle få sin revansch ganska omgående när han på en målskytts vis höll petade in bollen från nära håll.

– Det var ett lyft mot Noa (Djäkner) som han plockade ner och sedan kom jag och nöp bollen framför honom.

Gripen var också på bjudhumör under den första halvleken. Först fick Christoffer Norgren ett friläge sedan han dröjt sig kvar vid målvakten efter ett anfall.

Nu var det Edwin Nilsson som snappade upp en felpassning och med sin kraftfulla skridskoåkning solokörde över hela planen förbi tre-fyra Gripen-backar och lade bollen i mål.

3–1 till Ljusdal i halvtid – en ledning som kunde varit större.

Den andra halvleken fortsatte där den första slutade. Ljusdal tilläts spela ut hela sitt register och visade upp ett varierat och effektiv anfallsbandy.

Många var bra i Ljusdal, men frågan om inte Misha Svechnikov ändå var bäst. Veteranen bjöd bland annat på två vackra solomål flera fina framspelningar till sina lagkamrater.

– Han vilade förra helgen, men nu var han tillbaka. Det är otroligt. Han har lekstuga på träning och på match, säger Caspher Ekström.

Redan i morgon, söndag, väntar nästa match för Ljusdal mot Kungälv på hemmaplan.

– Det är bara om 21 timmar igen. Men det ska vi klara av. Det är bara hem och vila och ta hand om kroppen. Och om vi gör som förra helgen ska det gå bra.

MATCHFAKTA

Allsvenskan

Ljusdal–Gripen 7–1 (3–1)

Målen: 0–1 (14) Oscar Larsson (Anton Heinulf), 1–1 (34) Caspher Ekström (Elias Swartswe), 2–1 (42) Caspher Ekström (Noa Djäkner), 3–1 (45) Edwin Nilsson, 4–1 (53) Misha Svechnikov (Elias Schröder), 5–1 (88) Misha Svechnikov (Olle Sundin), 6–1 (89) Edwin Nilsson (Olle Sundin), 7–1 (90+4) Johan Jansson Hydling, hörna (Noa Djäkner).

Hörnor: 4–9 (2–5).

Utvisningar, LBK: 1x10. GBK: 2x10 Grovt matchstraff (Oscar Larsson).

Domare: Andreas Svensson, Göteborg.

Publik: 623.