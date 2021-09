Ljusdals lagkapten om de tappade poängen mot bottenlaget: "Jag mår typ illa"

På tisdagen spelade Ljusdals IF en DM-semifinal mot division 1-laget Hudiksvalls FF, och trots en förlust så fick det unga Ljusdalslaget mängder med beröm för hur de genomförde den matchen. Under lördagens seriematch stod bottenlaget Sandarne för motståndet, en match som Ljusdal på förhand var storfavoriter att vinna. Nu visade det sig att det inte var bara att kliva in på planen och hämta hem tre viktiga poäng.

– Det var ingen som var fokuserad från början, det kändes inte som att vi var med i matchen, jag mår typ illa säger Dex Jillings.

Enligt lagkaptenen Jillings gick Ljusdal in med en för naiv inställning och trodde att det skulle vara lättare att ta hem seger än vad det var.

– Vi gick in och trodde att vi skulle plock hem tre poäng hur lätt som helst. Men det gäller att vara på tå i varje match. Det fungerar inte att tänka som vi gjorde, säger han.

Tror du att urladdningen mot HuFF i DM-matchen satt kvar i era kroppar?

– Det var många killar som hade ont i benen dagen efter, vi fick ju springa jättemycket. Men jag tror inte att det har påverkat dagens match, utan det var mest det psykiska som spökade idag, säger Dex Jillings.

För Ljusdals del återstå nu bara fyra matcher i årets division 5. Och Närmast på tur har man att ta sig an Delsbo IF som just nu ligger på en andra plats i tabellen, som toppas av Rengsjö SK.

– Det gäller att både Delsbo och Rengsjö förlorar någon match. För våran del är det bara vinster som gäller om vi ska ha någon chans, säger Dex Jillings.