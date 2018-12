Upplevelser och insatser under branden – fokus när frivilligarbete lyftes fram

På onsdagen inföll den internationella frivilligdagen. Dagen, som instiftades av FN 1985, uppmärksammades i Kommunhuset med ett arrangemang på torsdagen, där volontärer berättade om sina insatser och upplevelser från sommarens skogsbränder. Dessutom delades kommunens årliga frivilligstipendium ut.

Tre kortare anföranden hölls innan själva stipendieutdelningen. Först ut var Åsa Älander, från Röda korset. Hon kallades in av Röda korset centralt efter en förfrågan från kommunchefen, och fungerade som stabschef för Röda korsets insats. Hon berättade om hur de förmedlade 600 frivilliga som arbetade vid sex olika platser, bland annat Fönebasen och depån i Lassekrog. Hon berättade också om vad som hänt med de gåvor som skänktes, men inte gick åt under brandbekämpningen. Som exempel kan nämnas att de sängar som användes nu förvaras av kommunen, munskydd och liknande fraktades till Kårböle för att användas under eftersläckning och bevakning och olika matvaror skänktes vidare till kommunens centralkök och fritidsgårdar.

Flygentusiasten och filmaren Åke Palm berättade om det klubbaserade brandflyget.

– I vanliga fall flyger vi runt Hälsingland en gång per dag. Det tar ungefär två timmar och det är ganska händelsefattigt. Den här sommaren flög vi tre svängar varje dag.

Förutom att han flög och spanade efter bränder var Åke Palm också en av dem vars sommarstuga hotades av lågorna. Han illustrerade sin berättelse med en film med många flygbilder över brandområdet och åhörarna kunde följa hur branden utvecklades dag för dag, timme för timme. Och först 500 meter från Åke Palms sommarstuga invid Gällsjön hejdades elden av räddningstjänsten från Sala-Heby.

Det sista anförandet hölls av Jenny Breslin från Los, som berättade om sina känslor och upplevelser i samband med branden. Stort fokus låg, när bränderna rasade som värst, på Kårböle. Men med bränder dessutom i Härjedalen nära Fågelsjö, Rullbo och Tovåsen förberedde sig även Losborna för en eventuell evakuering.

– Det var svårt att greppa och ta till sig. Det brann nära oss och man gick hela tiden och spanade mot himlen och lyssnade efter helikoptrar.

Hon berättade vidare om det arbete som Losborna utförde med att patrullera och spana efter bränder i skogarna, och hur de informerade icke svensktalande om eldningsförbudet som rådde. Arbetet har resulterat i att man i Los nu har en färdig plan för hur man ska jobba om något liknande inträffar igen.

Arrangemanget avslutades sedan med själva stipendieutdelningen.

– Det är omsorgsnämnden som fattar beslut om stipendiet, berättade nämndens ordförande, tillika dagens moderator, Yvonne Oscarsson (V).

Och det blev Per Persson, mannen bakom hyllningsgalan i Kårböle, som fick ta emot de 20 000 kronorna.

– Tillsammans fick vi uppleva något, fantastiskt och något helt utöver det vanliga och som gav ett minne för livet, sa Yvonne Oscarsson i sin motivering.

– Konserten var till för att hylla de som kämpade och för att visa vördnad för de som drabbats. När det inträffar en katastrof ställer alla upp, sa Per Persson.

Förutom att dela ut stipendiet, har omsorgsnämnden även föreslagit kommunstyrelsen att med ett gemensamt diplom tacka alla frivilliga krafter som hjälpte till vid bränderna. Dessutom föreslår de att någon form av konstverk ska tas fram till minne av kampen mot skogsbränderna.