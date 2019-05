Tobias Annerhult: Primörernas tid är nu – och de finns runt hörnet

Jag har just lämnat Centralstationen i Stockholm på väg upp till Järvsö efter fyra dagars inspirationsresa till Spanien, San Sebastian. Denna resa började i november i fjol då jag fick förtroendet att laga middag under Järvsös hållbarhetskonferens. Jag bjöd då in våra otroligt duktiga matproducenter i Hälsingland, som kom och berättade om sin passion och hur de jobbar, och jag baserade hela menyn runt detta.

Fler recept: Tobias fixar pytt i panna på rester från grillen

Till min hjälp hade jag två goda vänner, Omar och Jonas. Otroligt duktiga matlagare! Det var deras förslag att komma upp och i gengäld bjöd jag dem på denna resa.

San Sebastian är en av Europas mathuvudstäder med allt från Michelinkrogar till små hål i väggen. Jag stortrivs där och älskar det spanska köket, framförallt det enkla, rena!

Vi hade en kanonbra resa och en av höjdpunkterna var matguiden Luis som tog oss med på några riktigt trevliga ställen. Det fick mig att tänka tillbaka på när Jonas och Omar var i Järvsö och vi for runt för att hämta potatisen, osten, oljan, brödet, kålen, marmeladen med mera till middagen där i november.

Omar som vanligtvis är rätt pratsam satt helt tyst i baksätet och jag undrade om något var fel, varpå han svarade att han bara satt och försökte ta in allt.

Man behöver faktiskt inte resa speciellt långt idag för att få uppleva fantastiska råvaror, håll utkik, vårprimörerna är på ingång!

Tobias Annerhult

Klibbigt fläsk med sotad gurka och vårprimörer

250 g rimmat fläsk, gärna lokalt

500 g svenska, gärna lokala, vårprimörer som rädisor, vårlökar, sparris och örter

1/2 gurka, finns härligt nyskördade svenska att köpa

Glaze:

1 dl rödvin

3 msk rödvinsvinäger

1 msk honung

1 bit fläsksvål

Gör så här:

Om det sitter svål på fläsket, skär bort men spara till glazen. Skiva upp köttet i halvcentimeter tjocka skivor och stek på medelhög temperatur. När det är klart, dra av pannan från värmen.

Blanda alla ingredienser till glazen och låt sakta koka ner tills konsistensen börjar bli klibbig. Koka försiktigt grönsaker i saltat vatten, de är spröda och går fortare än man anar. Skalen är oftast så tunna att det räcker med att skölja bort jorden från dem.

Värm upp en väl rengjord stekpanna ordentligt, skär gurkan på längden en gång och en gång till. Skär sedan bort kärnhuset, lägg detta i en kanna vatten och ställ in i kylen.

Sota gurkorna utan något fett i stekpannan med snittytan mot pannan.

Sådär! Sätt tillbaka stekpannan med fläsket på spisen, häll på glazen, låt gurkorna följa med också, eller värm dem i ugnen separat. Slunga vårprimörerna i lite god olja och flingsalt, servera med iskallt gurkvatten!