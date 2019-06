Sångaren Lars Erik "Pekis" Jonsson har avlidit: "En otroligt varm och kärleksfull människa"

Han hette Lars Erik Jonsson, men för de flesta var han förmodligen mer känd under smeknamnet "Pekis". Och mer än en gång har hans låt Johanna sjungits på fester och i andra sammanhang. 66 år gammal avled han i helgen på Hudiksvalls sjukhus.

– I lördags kväll 22.15 då drog han sin sista refräng, berättar Lasse Sundberg, som senast besökte sin vän på sjukhuset under fredagskvällen.

Keyboardisten Lasse Sundberg spelade tillsammans med Lars Erik "Pekis" Jonsson sedan slutet av 70-talet, och de höll kontakten ända till slutet. Han beskriver sin bortgångne vän som en i grunden väldigt blyg person, som ställde upp på både fattig som rik.

– Han såg alla människor, och han var en god lyssnare. Han kommunicerade med sin otroliga röst. Jag har spelat på så många kalas med honom och sett vad han gjort för folk. Han var som en helare med sin röst.

Under en kortare period jobbade Lars Erik Jonsson som sågverksarbetare, men under större delen av livet var det som musiker han hade sin försörjning. Det första stora lyftet kom 1979 med gruppen Camera, som förutom att de släppte LP:n Sweet Marie och en speciell bandycups-singel, även gjorde ett antal bejublade framträdanden.

"Pekis slog ut Ted" löd rubriken i Ljusdals-Posten, när Camera i juli 1979 framträdde i Ljusdals folkpark under samma kväll som Ted Gärdestad. Gärdestad hade just medverkat i Eurovisionsschlagerfestivalen med låten Satellit, men fick ändå finna sig i att gå på scenen före Ljusdalsbandet.

Efter att gruppen Camera upplösts spelade Lars Erik Jonsson tillsammans med Tredje bandet, och senare med mer löst sammansatta Pekis & Co.

"Förutom att Pekis är begåvad med en ovanligt förnämlig stämma och skriver verkligt fina och personliga texter, har han numera också utvecklat sin scenframtoning påtagligt", skrev Ljusdals-Postens recensent efter hans framträdande vid Ljusdalsfestivalen 1984.

Lasse Sundberg berättar om en händelse när han spelat tillsammans med "Pekis" på en restaurang Stockholm. När det var dags att packa ihop utrustningen efter avslutat framträdande kom en servitris och meddelade att "Lars Erik Jonsson har telefon".

– Han blir borta i 20-25 minuter, och vi skulle ju packa grejer, så jag var lite irriterad när han kom till sist. Jag frågade vem det var som ringde. "Bert Karlsson", svarade han.

Och "Pekis" fick upprepa det flera gånger innan han blev trodd. Det visade sig att skivbolagsmogulen Bert Karlsson hade erbjudit honom ett skivkontrakt, som också skulle innebära två teveinspelningar redan veckan därpå.

Men Lars Erik "Pekis" Jonsson tackade nej.

– Han sa "Jag har ju redan skrivit på för ett annat bolag!", berättar Lasse Sundberg. Ett litet mikrobolag i Uppsala.

"Pekis" son, Kenneth Johansson, var ofta med på olika spelningar, och han har bara positiva minnen av sin far.

– Pappa var en otroligt varm och kärleksfull människa. Han hade, precis som jag, känslorna på utsidan. Han hade lätt till både tårar och skratt.

Kenneth Johansen kan aldrig minnas att hans far var sur, utan det fanns alltid en spjuveraktig glimt i ögat, berättar han.

– Och han pussade och kramade alltid mycket på sina barn. Det var nästan pinsamt när man var tonåring och man fick en blöt puss.

Varifrån Lars Erik Jonsson fick smeknamnet "Pekis" tycks ingen riktigt veta.

– Han fick det när han var två-tre år, berättar Kenneth Johansen. Jag frågade honom flera gånger, och jag har frågat farmor också, men det är ingen vet var det kommer ifrån.

Sin sista inspelning gjorde "Pekis" 2017, då han sjöng in Charlie Granbergs bandylåt Bad, Mean, Yellow and Green, och framförde den vid invigningen av Exte-cupen samma år.

– Det kommer att dröja länge innan vi får en sådan talang här igen, säger Lasse Sundberg.

Lars Erik "Pekis" Jonsson efterlämnar förutom Kenneth Johansen även ytterligare en son, en bonusson och en dotter.