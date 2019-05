Nattugglorna kom på andra plats i rikstäckande hälsotävling: "Det trodde vi inte"

I den rikstäckande tävlingen Kommunutmaningen ska personal tillsammans med sina arbetskamrater bilda lag och samla poäng genom att göra miljövänliga och hälsosamma val. I Ljusdal var det 150 stycken som anmälde sig och bäst blev gruppen som kallade sig Nattugglorna.

– Det är jätteroligt och jag tror att många som inte är så aktiva kommer ut mer, säger Catharina Zethelius, en av deltagarna i Nattugglorna.

– Man får poäng om man peppar varandra, källsorterar, dricker vatten, sover bra eller tar trapporna i stället för hissen. Så det handlar inte bara om att man ska ha ett träningspass, utan det handlar om att man ska röra på sig lite mer, så alla kan ju vara med, säger Maria Östlund Asplund, kassör i Ljusdals kommuns trivsel och aktivitetsklubb, TAK.

För Catharina Zethelius, Ingela Persson , Susanne Halvarsson och Eva Wallberg förändrades inte vardagen nämnvärt vad gäller hälsosamma val.

– Vi är så här aktiva, säger Catharina Zethelius.

Men gruppen testade ändå på lite nya träningsmetoder och källsorterade mer än vad de vanligtvis brukar göra. Gemenskapen ändrades desto mer.

– Vi har varit ute och gått tillsammans och började luncha tillsammans, tack vare den här tävlingen. Vi träffas mer på fritiden nu och det är bra, säger Eva Wallberg.

– Det stärker ju oss som grupp, säger Catharina Zethelius.

Läs även: Hemtjänsten lyckades bäst i hälsotävling: "Vi har sporrat varandra hela tiden"

När de kom till kommunhuset för att ta emot pokalen blev det en överraskning att de kommit på andra plats i Sverige.

– Gud, det trodde vi inte, säger Catharina Zethelius.

Det var Ljusdals kommuns trivsel och aktivitetsklubb, TAK, som sponsrade kommunanställda att vara med i tävlingen.

– Vi hade funderat på hur vi skulle kunna göra något träningsupplägg, då kom det här så vi tänkte att vi kunde prova. Annars har vi kört mindre grejer som löpteknik, skidteknik, kurser i drejeri eller i blomsterarrangemang och bussresor med mera, säger Mikael Andersson Sellberg, från klubben.

Men de trodde aldrig att så många skulle vara intresserade av just den här aktiviteten.

– Det drog i väg, så vi började få panik för det vi hade lovat, säger Mikael Andersson Sellberg och skrattar.

– Det gick fort så vi fick stoppa vid 150 deltagare eftersom vi bara har visst mycket pengar i klubbkassan. Det var väldigt tight om tid från det att vi fick reda på Kommunutmaningen, tills att vi marknadsförde och sen kom i gång. Det var två-tre veckor, säger Maria Östlund Asplund.

De trodde att 20 stycken skulle anmäla sig men på bara två dagar hade de 90 anmälda.

– Deltagarna har gjort ett bra jobb. Vi gjorde det här för att få i gång de som jobbar att komma ut och röra på sig, säger Maria Östlund Asplund.

I Ljusdal kom gruppen Hantverkargården på en andra plats och gruppen Want to be like Marianini på tredje plats. Ingela Persson var den som fick den högsta totalpoängen i Ljusdals kommun, på andra plats kom Catharina Zethelius och tredje plats Veronica Ingvarsson, från en annan grupp.

TAK vill gärna kunna erbjuda de anställda att delta i tävlingen även nästa vår, och gruppen Nattugglorna vill gärna vara med.

– Nästa år måste vi bli etta, säger Catharina Zethelius.