Mejl avslöjar spelet bakom bjudresan – S-topp fick personlig inbjudan: "Rädda för skriverier om mutresor"

Någon gång i maj bestämde han sig för att åka.

Det sa kommunalrådet Markus Evensson (S) i förra veckan när vi först konfronterade honom om den Skottlandresa som han låtit sig bjudas på.

Men nu kan vi avslöja uppgifter som visar att kommunalrådet planerat att åka till Skottland sedan flera månader tillbaka.

Läs mer: Kommunalrådet åkte på bjudresa – efter beslut om miljonlån

De är väldigt rädda för skriverier om mutresor och liknande. Alla delar inte vår bild av hur viktigt det är att se vad man vill skapa.

Som vi berättat tidigare kom ett erbjudande från Destination Järvsö AB och föreningen Järvsö Bergscykelklubb till Ljusdals kommunstyrelse den 27 februari.

Erbjudandet – vilket avhandlades på samma möte som cykelklubben fick ett kommunalt, räntefritt lån på två miljoner för att bygga en "skills park" – gick ut på att kommunstyrelsen skulle få föreslå två politiker att ingå i en styrgrupp med uppdrag att utveckla cyklingen i Järvsö.

Dessutom skulle de få följa med på en studieresa till Skottland den 7-10 juni – allt detta som del i ett cykelutvecklingsprojekt som destinationsbolaget fått EU-medel för att genomföra.

Kommunchefen Nicklas Bremefors ansåg att det vore olämpligt att ha politiker i en sådan styrgrupp med tanke på risken att sitta på dubbla stolar.

Läs även: De begär extramöte efter kommunalrådets bjudresa: "Inga politiker skulle delta"

Kommunstyrelsen beslutade därför att Bremefors skulle utse en tjänsteman som representant, och tills vidare tog kommunchefen själv på sig uppdraget.

Men det som aldrig framgick i den politiska hanteringen var att det redan fanns politiker som bjudits in till cykelprojektets styrgrupp. Mejl som vi tagit del av visar hur både Markus Evensson (S) och Olle Fack (C) i början av februari bjudits in till det första styrgruppsmötet i mars.

Läs också: Förre C-toppen var med på Skottlandsresan – sågar kritiken mot kommunalrådet: "Patetiskt"

Andra mejl visar hur det gick till när kommunalrådet för första gången fick erbjudande om att följa med på studieresan.

Efter vår första publicering om kommunalrådets bjudresa skickade Destination Järvsö AB ut ett förtydligande brev till bolagets avtalstagare och aktieägare där man uppgav att första inbjudan till kommunen skickades den 6 februari.

Men i själva verket var det så att kommunalrådet Markus Evensson fick en personlig inbjudan redan den 17 januari.

Jag tycker att det är olämpligt att du som beslutsfattare åker.

En ansvarig för cykelprojektet, som representerar både Destination Järvsö och bergscykelklubben, skriver då i ett mejl till Evensson att det finns medel för att bjuda 7-10 personer på en studieresa och ett cykelevent i Skottland:

"Vore toppen om du kunde åka med på den och undrar om det är möjligt? Jag vet inte reglerna kring kostnaderna, vad man som politiker kan och inte kan åka på, men hoppas att det är OK att projektet tar dina kostnader då det är ett utvecklingsprojekt finansierat av Leader?".

Jag tänker försöka få till det så att jag får möjlighet att följa med på denna resa.

Markus Evensson hör då av sig till kommunchefen Nicklas Bremefors för att få råd om huruvida han skulle kunna åka på en sån resa. Men kommunchefen avråder tydligt:

"I detta fall vet jag att föreningen är i behov av kommunala beslut och troligen även medel. Därför tycker jag att det är olämpligt att du som beslutsfattare åker", skriver Bremefors.

Knappt en halvtimme senare skickar kommunalrådet ett svar till cykelprojektets ansvarige:

"Jag kommer att undersöka om jag får åka på en sådan studieresa".

Projektledaren skriver ett par dagar senare att hen, efter diskussioner med biträdande kommunchefen Mikael Björk, kommit fram till att skicka in en skrivelse till kommunen för att kunna bjuda med Markus Evensson, Olle Fack samt en av de kommunala cheferna.

Kommunalrådet svarar:

"Vi hade en diskussion idag och de är väldigt rädda för skriverier om mutresor och liknande. Alla delar inte vår bild av hur viktigt det är att se vad man vill skapa. Vissa tycker att vi politiker ska stå utanför och bara ta beslut. Jag tänker försöka få till det så att jag får möjlighet att följa med på denna resa".

Större delen av cykelprojektet kommer så småningom hamna i cykelföreningen.

I slutet av januari kommer till slut en "formell" inbjudan till kommunen om att följa med till Skottland, som omfattar kommunalrådet Markus Evensson (S), Olle Fack (CSR-ansvarig i projektet och C-politiker i kommunen), samt någon av kommuncheferna.

Projektledaren meddelar då att flygbiljetterna till Skottland redan är bokade, men att det finns möjlighet att i ett senare skede byta namn på bokningarna mot en kostnad.

Knappt en vecka senare får Markus Evensson även ett mejl om att projektledaren fixat honom en biljett till en cykelfestival i Skottland.

Trots att kommunens inbjudan till studieresan kom från både Destination Järvsö AB och Järvsö bergscykelklubb har destinationsbolaget i ett brev till sina aktieägare betonat att klubben inte är involverade i cykelutvecklingsprojektet.

Men i de handlingar som vi tagit del av är den gränsdragningen inte alls lika självklar.

Läs även: Hård kritik mot kommunalrådet efter bjudresa : "Det här är synnerligen olämpligt"

Projektledaren skriver i ett mejl till Markus Evensson att det är destinationsbolaget som driver projektet, men tillägger:

"Däremot kommer den större delen av cykelprojektet så småningom hamna i cykelföreningen".

I satsningens projektplan, som skrivits i början av 2019, är tre av aktiviteterna som nämns "bildande av styrgrupp", "studieresa", samt att "bygga en skills park".

I januari skriver projektledaren i ett mejl att hen ska fokusera sin tid på att skriva ansökningar för att säkra finansieringen för att "genomföra projektet i helhet" och att "de flesta ansökningarna kommer att ha Järvsö bergscykelklubb som avsändare".

Läs mer: Efter avslöjandet – nu backar Evensson om Skottlandsresan: "Jag borde kanske inte ha åkt"