Fortsatta problem med fukt och mögel i idrottshallen i Järvsö – kommunen riskerar vite

Som vi tidigare har berättat är Järvsö skolas gymnastiksal i så dåligt skick att rektor Marcus Persson inte längre kan garantera en riskfri arbetsmiljö för elever och personal. Misstänkta mögelangrepp och eftersatt underhåll har gjort att han avsagt sig arbetsmiljöansvaret.

I början av februari 2018 skickade miljöenheten inspektionsrapporten till fastighetsenheten, och i den skriver handläggaren bland annat:

"Fuktskador i tak vid läktare samt i redskapsutrymme. Vid snösmältning och kraftigare regnskurar rinner vatten in genom taket. Svartmögel i flickornas omklädningsrum. I byggnadens källare stiger vatten upp under våren."

Även i år ska vatten ha runnit in i samband med snösmältningen, enligt uppgift.

I maj efterföljdes rapporten av ett föreläggande om redovisning av planerade åtgärder, som skulle lämnas in den första oktober. Tiden förlängdes och uppskov beviljades till sista januari 2019. Men fortfarande i mitten av mars saknades flera uppgifter från fastighetsenheten. Det fick miljöenheten att ta ytterligare ett steg och utfärda ett föreläggande med vite.

Senast den 1 juni ska kommunens fastighetsenhet ha skickat in fuktskade- och inomhusmiljöutredningar till kollegorna på miljöenheten. Dessutom ska en utförlig, tidsatt åtgärdsplan medfölja. Samma datum ska även en underhållsplan för åtgärder av slitna och trasiga ytskikt lämnas in. Om fastighetsenheten inte lämnar in de efterfrågade handlingarna i tid riskerar de ett vite på 10 000 kronor.

Nu har Sundsvallsföretaget Bygg och Miljö Hans Elfner AB varit på plats för en undersökning. Förutom gymnastiksalen med vidhängande omklädningsrum, har de också tittat på matsalen som är inrymd i samma byggnad, och där problem också rapporterats.

I sin rapport skriver företaget att besiktningen visar på ett flertal brister och avvikelser gällande byggnadens yttertak, grundkonstruktion, avlopps- och ventilationssystem. Problemen i matsalen och idrottshallen, med tillhörande omklädningsrum, bedöms vara ett resultat av dessa brister.

De åtgärder som utredaren föreslår är bland annat att utreda och presentera ett åtgärdsförslag för yttertaket, där ett flertal läckage har noterats, utreda idrottshallens grund samt utreda avloppssystemet. Vidare föreslår utredaren att källaren töms på organiskt material, det vill säga inredning och skolans tillhörigheter, eftersom det rör sig om material som kan vara känsligt för fukt.

– Både undersökningar och åtgärder är pågående, säger fastighetschefen Anders Berg. Vi kommer att börja omgående med att plocka ut det organiska materialet i källaren.

Läckagen i yttertaken ska också tätas, men om det visar sig att hela taket måste bytas måste det först projekteras och sökas pengar, och det kommer förmodligen inte att vara klart innan terminsstarten i höst.