Färdigutbildade undersköterskor – går direkt ut i jobb: "Njut av vad ni har gjort"

Utbildningen består av ett antal delkurser, som kan läsas i vilken ordning som helst. Många jobbar samtidigt som de går utbildningen, och väljer att sprida ut kurserna över längre tid. Det ger en individuellt upplagd utbildning som tar, som kortast, tre terminer att slutföra.

– Och i slutet blir alla undersköterskor, säger Kristina Persson, lärare vid utbildningen.

Under studierna läser eleverna först gemensamma ämnen, men under den sista terminen väljs en inriktning, och de fördjupar sig sedan i akutsjukvård, psykvård eller äldres hälsa. Under utbildningstiden ingår nio till tio veckors praktik.

– Beroende på vilken inriktning man väljer, förklarar vårdläraren Lisa Åbom-Palm. Och flest väljer akutsjukvård.

Samtliga av de nya undersköterskorna går direkt ut i jobb, i någon form. Många hamnar i kommunens bemanningspool, enligt vårdlärarna.

Sanna Kämpe från Färila har valt inriktningen äldres hälsa. Hon jobbar sedan fem år tillbaka hos vårdföretaget Addera Omsorg AB och har pluggat samtidigt.

– Jag ville få lite mer kött på benen, lite högre lön och fler valmöjligheter, berättar hon.

Också Åsa Palm har jobbat under tiden hon pluggat, något som inte varit helt utan ansträngning.

– Men nu ska jag vara ledig i sex dagar innan det är dags att jobba igen, säger hon och skrattar.

Från och med hösten kommer det emellertid att bli lättare att kombinera jobb med undersköterskestudier, berättar Therese King. Det blir möjligt att validera de kunskaper man redan har, och läsa in det som fattas. Man går i skolan en dag i veckan och kan jobba övrig tid.

– Det blir med flexibelt. Så då får vi ännu fler elever.

Här är de nya undersköterskorna:

Hasan Ali, Åsa Palm, Eirini Tsampazi, Marie Rose R. Manuel, Sofie Ekeström, Sanna Kämpe, Tove Virén, Maria Lundberg, Leena Brunner-Palm, Erika Larsson, Christin Jerfsten, Michelle Renderos och Diana Renderos.

Ytterligare sju personer har slutfört sin utbildning, men dessa hade inte möjlighet att närvara vid onsdagens firande.