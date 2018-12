Ett myller av folk på köpingens gator – levande skyltdockor livade upp julskyltningen i Ljusdal

Estrad Ljusdal hade anordnat dans kring granen i Stadsparken, häst och vagn tog runt barnen på köpingen och tomten tog emot barnens önskningar. Tomtefar hann inte ens fram till sin stol innan barnen stannade honom efter gatan.

– Jag önskar mig en barbie, sa Eden Bergqvist.

Lite längre ned på gatan stod traditionsenligt Den oberoende kommittén för främjandet av Ljusdals municipalsamhällets framskridande, och sålde den årliga bildgåtan.

– Man ska identifiera 24 byggnadsdetaljer inom köpingens gamla gränser och ,om man vill, lämna in och vara med på en slutfinal i början av februari. Man har till 8 januari på sig att ta många trevliga promenader runt köpingen, säger Marta Assis.

På finalen den 9 februari koras årets köpingkännare, för nionde året i rad.

– Framförallt är det ett trevligt sätt att umgås med sin köping och kanske samtidigt med släkt och vänner, säger Marta Assis.

Elever från klass 6 på Hybo skola hjälpte Ljusdals museum att sälja filmer för att själva samla ihop pengar till klassresan.

– Men vi vet inte var vi ska åka än, säger Hilding Wängman.

I magasinet bakom Christina & co har Ljusdalshjälpen ställt upp loppis, dit många kommit under lördagen för att lämna in grejer. Priset fick köparna själv bestämma. Ljusdalshjälpen samlar som tidigare år in pengar till Musikhjälpen, där årets tema är: Alla har rätt att funka olika.

– I fjol var det många som tog eget initiativ och gjorde egna grejer och det är väldigt välkommet, säger Elin Pahlbäck.

I fjol kom Ljusdals bössa högt upp i rankningen på Musikhjälpens hemsida, när de samlade ihop 254 000 kronor.

– Vi hoppas det går bra i år med. Det är klart att vi försöker att slå förra årets insamling men vi tar det lite som det kommer. Men man borde ju kunna slå det, säger hon och skrattar.