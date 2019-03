Diplom för alla frivilliginsatser: "Bra idé att inte välja ut någon enskild"

Det var på förslag från omsorgsnämnden som ett enigt fullmäktige beslutade sig för att ett diplom ska sättas upp i kommunhuset för att hedra alla de frivilliginsatser som gjordes under sommarens bränder.

– Vi delar ju varje år ut ett frivilligstipendium, säger László Gönczi (MP), omsorgsnämndens ordförande. Men i år fick vi in så otroligt många förslag på just personer som medverkade under sommarens bränder.

Han förklarade att det kändes orimligt att välja ut någon enstaka av dem och att låta alla vara med och dela på stipendiet skulle göra att priset blev futtigt.

– Därför tänkte vi om och ger priset till Per Persson som arrangerade utomhuskonserten i Kårböle, konstaterar László Gönczi. Men vi föreslår ändå att ett diplom till alla frivilliginsatser ska hängas upp i kommunhuset för att visa vår gemensamma uppskattning.

Ingen motsatte sig heller förslaget.

– Jag tycker att det är ett fantastiskt förslag, säger Ove Schönning (S). Så att vi inte glömmer det som hände sommaren 2018 och alla de som hjälpte till.

Fullmäktiges ordförande, Marit Holmstrand (S), föreslog också att man skulle ställa i ordning någon form av ceremoni vid uppsättandet av diplomet.

– Jag tycker också att det är en bra idé att inte välja ut någon enskild utan att i stället uppmärksamma alla för deras fantastiska insatser, säger Marit Holmstrand.

Under kvällen beslutade sig fullmäktige också för att sälja ännu ett före detta missbrukarboende i Ljusdal, det på Hotellgatan 54.

– En väldigt lyckad affär där vi fick ett riktigt bra pris för den här fastigheten, säger kommunalrådet Markus Evensson (S).

Ett enigt fullmäktige röstade för försäljning till det högsta budet som lagts. Det vill säga ett bud på 4 350 000 kronor.

Markus Evensson konstaterade att till och med kommunens eget fastighetsbolag, Ljusdalshem, varit intresserade, men att man genom att lägga ut fastigheten på öppna marknaden har man nu fått ett riktigt bra pris, nära en miljon kronor över utgångsbudet.

Fastigheten, som består av 16 enrumslägenheter, är dock ännu inte såld. Men i och med fullmäktiges beslut fick mäklaren i uppdrag att upprätta ett köpekontrakt med den högsta budgivaren.