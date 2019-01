December lyckat för lokala butiker trots konkurrens från nätet: "Black Friday tar död på första delen av julhandeln"

Flera handlare i Ljusdal upplever att julhandeln kom igång senare än vanligt, bland andra Peter Skyttner på Sportringen.

– Det brukar vara ganska trögt i början men i år var det trögare än vanligt. Men då har de sista dagarna före jul i stället varit bättre än vanligt. Även mellandagarna har drivit in mer år för år.

Att julhandeln för just Sportringen dragit i gång sent tror han har mycket med den uteblivna snön i början av december att göra, då verksamheten är känslig för väder och vind.

Men förskjutningen har även drabbat Stefan Larsson, delägare till Albins leksaker, och Carina Steggo Udd, ägare på Kardemumma.

Läs även: Lokala butiker nöjda med julhandeln – men utmaningarna växer: "Black Friday förstör mycket"

– Det blir en förflyttning, man tror kanske att julhandeln är hela december men den är centrerad till slutet, och mellandagarna är fantastisk bra, säger Carina Steggo Udd.

Anledningen till förskjutningen av julhandeln tror hon beror på att Black Friday infaller i slutet av november. För varje år som går ökar nätshoppingen på Black Friday-rean. I år handlade svenskarna för 6,7 miljarder kronor, en ökning från 2017 års 5,3 miljarder.

– Jag tror att den fysiska handeln kommer att ta stryk av Black Friday. Inom fem år tror jag att vi kommer att se en rätt stor skillnad. Den tar död på första delen av julhandeln, för det handlas så sjukt mycket just den helgen, och nu har man ökat den till en vecka, säger Carina Steggo Udd.

Stefan Larsson märkte att kunderna blev färre när det började närma sig Black Friday.

– Men vi har också haft kunder som kommer in som inte längre törs handla på Black Friday-rean på nätet, för att de inte fått hem grejerna i tid eller inte alls. Två dagar innan julafton har vi haft människor som kommit in i panik för att de insett att de inte hinner få hem det som de beställt under Black Friday.

Nyligen gick bolaget Top-Toy, som ligger bakom leksaksjättarna BR och Toys R Us, i konkurs, och även om näthandeln påverkar även handeln lokalt i Ljusdal tycker Stefan Larsson att den har stagnerat lite.

– Det är inte billigare på nätet, på många grejer är vi faktiskt billigare, men det är väl tillgängligheten som gör att de handlar på nätet.

Läs även: Kardemumma satsar på både lokal butik och webbförsäljning: "Finns ett behov av mänsklig kontakt"

På Ericssons bokhandel har julhandeln gått bra och de har, till skillnad från de andra, haft ett jämnt tempo genom hela december. Ägaren Eva Nordgren tror det kan bero på att de har en stor äldre målgrupp som gärna handlar klart julklapparna tidigt i december, men även att de haft öppet alla dagar sedan den 22 november.

Eva Nordgren ser vikten av ha en kontinuerlig omvärldsanalys för att kunna konkurrera med näthandel och andra medier som dyker upp och försvårar den lokala handeln.

– Vi märker en skillnad i att vi får väldigt mycket frågor både via formulär från vår hemsida, via mejl och via messenger. Det är där folket är. Många frågar om vi har saker i lager eller kan lägga undan tills de kommer.

De håller nu på att utveckla en hemsida där man ska kunna se hela sortimentet hemifrån.

Läs även: Nätshopping slår mot lokal handel – antalet anställda minskar

På Kardemumma har de redan en nätbutik men det är inget som ökar under julhandeln.

– Webbshoppen är rätt konstant, det är den fysiska butiken som har mycket mer julhandel än vad det är på webben. Man vill in och klämma och känna på grejerna, man vill ha paket, service och kunna byta.

Överlag har julhandeln gått bra för butikerna, och på vissa ställen över förväntan. Handlarna är överens om att Ljusdalsborna är bra på handla lokalt.

– Vi kanske kan bli ännu bättre på att tillgodose deras önskemål. Vi funderar på en webbhandel och vi kikar även på utkörning av varor. Det är egentligen bara service som vi kan överleva på, det är det vi kan göra bra som internet inte kan erbjuda, säger Peter Skyttner på Sportringen.