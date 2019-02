Brister i Ljusdal pekas ut av utredare efter sommarens skogsbränder: "Hade inte en chans"

– Ljusdal har fått framstå som exempel, bland annat i Uppdrag granskning som på ett väldigt bra sätt visade svårigheten för en liten kommun, säger Jan-Åke Björklund, regeringens särskilda utredare.

En av de mest allvarliga brister som pekas ut handlar om hur små kommuner, som inte varit anslutna till större gemensamma system, hanterade brandkatastrofen.

På onsdagen hölls en presskonferens där utredaren överlämnade en drygt 300 sidor lång skogsbrandutredning till regeringen. Ett omfattande intervjuarbete med personer i olika samhällsfunktioner och på myndigheter har genomförts som en del av utredningen.

Tre stora bränder, som omfattade 9500 hektar när det brann som mest, slog hårt mot Ljusdals kommuns västra delar.

Hade de varit inne i ett större system hade det sannolikt gått mycket bättre.

– Den lilla, ensamma räddningstjänsten hade inte en chans. All heder åt dem, de gjorde det bästa de kunde. De kämpade men de hade inte förmåga att begära adekvat hjälp, och de visste inte hur man skulle ta emot den när den kom. Där tappade man dagar. Hade de varit inne i ett större system hade det sannolikt gått mycket bättre, säger Jan-Åke Björklund.

Under presskonferensen gjorde han en jämförelse med hur räddningstjänsten agerade i Jämtland, där det också brann mycket under sommaren. Under två veckor fick de 140 larm om bränder i skog och mark, samt genomförde 89 riktiga släckningar.

– De lyckades. Visst hade de också svårt, och det var knepigt i början. Men de hade ett färdigt system så de visste hur de skulle agera. Och när förstärkningsresurser kom dit kunde man direkt göra det man skulle. Det visar på en stor skillnad, säger utredaren.

Peter Nystedt, chef vid räddningstjänsten i Ljusdals kommun, medger att sommarens bränder var en oerhört tuff uppgift för de lokala styrkorna.

– Vi har inte resurser att bemöta fem bränder samtidigt som vi hade då. Det finns nog ingen räddningstjänst i hela Sverige som har en organisation för att ta hand om det själv. Det måste ske genom samverkan, säger han och fortsätter:

– Vi försökte från första stund få hjälp från angränsande räddningstjänster, men de hade egna skogsbränder att ta hand om.

Utredarens föreslår att kommuner måste ingå i samarbeten med större gemensamma system, vad tror du om det?

– Det kan vara en fördel en sån här gång. Vi håller på med ett utökat samarbete i Hälsingland för att vi ska ha ännu en ledningsnivå. Då kan vi få ytterligare en nivå som ska ha mer strategiskt ansvar och ligga på systemnivå, tänka framåt, få fram resurser, personal och annat. Så det är under framtagande, säger han och fortsätter:

– Det arbetet började vi med i höstas. Vi har insett att vi är jäkligt tunna om vi får en stor händelse.

Peter Nystedt poängterar dock att det samtidigt är en svår avvägning att avgöra hur mycket man ska satsa på sådan beredskap.

– Är det rimligt att bygga upp en organisation som kostar jättemycket pengar, men som kanske används vart tjugonde år? Den frågan måste man ställa sig. Man bör nog försöka hitta en lagom nivå. Det vi har på gång med hälsingekommunerna är ett steg i den riktningen.