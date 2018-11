Så hanteras skrot och sopor som dumpats i naturen – skrotbilar kan lämnas kvar: "Miljönyttan större än kostnaden"

"Kan kommunens miljöenhet inte rakryggat lösa detta tillsammans med den ansvarige, så behövs en polisanmälan", skriver den anonyme medborgaren i brevet.

Det är inte ovanligt att miljöenheten får in anmälningar från allmänheten om sopor som dumpats eller skrotbilar som lämnats på olika platser. Anmälningarna kommer via telefonsamtal, e-post eller, som i detta fall, via brev, enligt miljöchefen Karin Hansson.

– Om det är platser som är allemansrättsligt tillgängliga, och man inte kan nå någon ansvarig, så blir det miljöenheten som får se till att det som lämnats kommer bort, berättar Karin Hansson.

I praktiken blir det då arbetsmarknadsenheten som får skicka ut personal för att forsla bort soporna. Och det är av vikt att det sker utan större fördröjning.

– Om det är nedskräpat på en plats, så kommer det ofta dit mer skräp, berättar Karin Hansson.

Miljöenheten gör i dessa fall också en anmälan om misstanke om brott till polisen, som utreder och beslutar om åtal ska väckas. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, har mellan ett och tolv nedskräpningsbrott per år anmälts i Ljusdals kommun, under perioden 2008-2017.

I fallet med brevtipset som miljöenheten fick är det lite knepigt – ingen på enheten vet var den nedskräpade badplatsen ligger.

– Och eftersom brevskrivaren var anonym kan vi inte ringa och fråga, säger Karin Hansson.

Ingen karta fanns med i brevet, och några resurser till gå utmed älven och leta platsen har inte miljöenheten.

– I de fall vi vet vem som lämnat tipset kan vi också boka en tid med tipsare, och åka ut och titta tillsammans.

Den normala gången är sedan att fastighetsägaren kontaktas med ett föreläggande. Men i det aktuella fallet kommer ärendet förmodligen att läggas ned, tror Karin Hansson.

När det gäller skräp eller skrotbilar på privata tomter, så är det inte miljöenheten som hanterar ärendet, utan kommunens plan och byggkontor.

– Om det inte är så att bilen läcker olja och annat, för då blir det en miljöfråga, och då är det vi, förklarar Karin Hansson.

Skulle bilen ha övergivits på en parkering, till exempel någonstans på köpingen handläggs ärendet av en tredje avdelning på kommunen, nämligen gata/ark, eftersom det då handlar om detaljplanlagt område.

Även om man kan fastställa vem som är ägare till en specifik skrotbil, så kan det ändå bli en ganska lång process innan den kan fraktas bort.

– Först skickar vi ett föreläggande i ett vanligt brev med mottagningskvitto. Om vi inte får något svar är nästa steg är att skicka föreläggandet i ett rek, som måste hämtas ut på posten. Det har också hänt att vi varit tvungna att be polisen att åka och lämna över förelägganden.

Efter att miljöenheten är säkra på att föreläggandet kommit fram till rätt person, så måste denne få rimlig tid på sig att svara. Och till sist rimlig tid till att åtgärda problemet, med till exempel en skrotbil.

Att miljöenheten säger nej till att ombesörja bortforslandet av skrotbilar eller skräp som dumpats på allemansrättslig mark händer bara i undantagsfall. En gång handlade det om ett bilvrak som stått i tiotals år i skogen och inga vätskor fanns kvar som kunde läcka ut.

– Vi gör en bedömning om miljönyttan är större än kostnaden för åtgärden, förklarar Karin Hansson.

Även om miljöenheten skulle hitta den nedskräpade platsen som den anonyme medborgaren tipsade om, är det tveksamt om fallet skulle innebära några rättsliga påföljder för någon. Att någon faktiskt döms för nedskräpning hör till ovanligheterna.

– Det är svårt att utom all tvivel bevisa att en viss person är skyldig, säger Karin Hansson.