Likes och delningar på nätet blev pengar till forskning – han cyklade för sin njursjuke bror

I somras kunde vi berätta om Johan Kring som cyklade för att samla in pengar till Njurfonden. Under förra årets cykelsäsong samlade han in 10 000 kronor, med hjälp av sin arbetsgivare. I år har han lyckats samla in tre gånger så mycket, trots att han cyklat färre lopp. I förra veckan kunde han lämna över en check på 30 115 kronor till njurforskningen.

2010 blev Johan Krings bror Jimmy diagnostiserad med njursvikt. Året efter var han helt sjukskriven och gick på dialys fem gånger i veckan. Efter en transplantation, där Jimmy fick en njure av brödernas mamma, blev han temporärt bättre och slapp dialys. Men sjukdomen kom tillbaka och han är nu i behov av ytterligare en ny njure. Johan Kring matchar inte som möjlig donator, då han har ett medfött fel i sina njurar.

2017 gjorde Johan och hans arbetsgivare, Hudiksvallsavdelningen av Opus bilprovning, ett avtal. För varje tävling som Johan cyklade gjorde företaget ett inlägg på sociala medier. För varje gång det inlägget gillades eller delades betalade företaget fem respektive tio kronor till Njurfonden. När det var dags för årets säsong hörde företaget av sig från centralt håll.

En ny kommunikationschef hade tillträtt, Marika Ireblad, och hon insåg värdet av den publicitet som kampanjen medförde. Så i år har det varit huvudkontoret som donerat pengar till fonden. Både Marika Ireblad och Jimmy Kring var tillsammans med Johan när checken överlämnades till Njurfonden, förra torsdagen.

Första året blev det fyra lopp för Johan, i år blev det tre. Tanken var att det skulle bli fyra även i år.

– Jag skulle köra cykelvasan, men efter det sista loppet som gick i Rättvik kände jag att kroppen inte var riktigt laddad.

En flytt från Hudiksvall till Ljusdal under sensommaren gav också Johan annat att tänka på.

Om Johan Kring och hans arbetsgivare ska köra med samma upplägg nästa år igen är för tidigt att säga.

– Självklart skulle jag vilja det, men jag skulle också vilja göra något större av det.

Johan Krings bror Jimmy väntar nu på att få en ny njure och när som helst kan samtalet från sjukhuset komma. Men till dess att det gör det, så sköter han sin dialys i hemmet, på nätterna. För att få lite egen tid mellan jobb och familjeliv, har också han börjat cykla berättar Johan Kring.

– Planen är att vi ska cykla Lidingöloppet tillsammans nästa år. Om han inte kallas in för att få en ny njure då.