Genom teater berättar de påskens historia: "De får lära sig på ett roligt sätt"

Jesus, spelad av prästen Magnus Boäng, äntrade kyrkan med sin trogna åsna vid sin sida.

– Egentligen är det meningen att jag ska rida på min åsna, men jag tycker att den ser lite klen ut i ryggen så jag hoppas att det är okej att jag leder den i stället, sa Jesus när klev in.

Läs även: Genom teater lär de sig varför vi firar påsk: "Vi visar både det sorgliga och glada"

Framme vid altaret hölls den sista måltiden innan Judas förrådde Jesus.

Under fyra föreställningar där Ljusdals kyrka bjuder in elever från skolor i centrala Ljusdal, visar de via teater varför vi firar påsk. Samtidigt är det en rundvandring i kyrkans olika rum.

Efter att Pontius Pilatus dömt Jesus till korsfästning fick barnen följa med ut i kapellet, som gestaltar grottan, för att se en tom kista.

Läs även: Uppskattade påskvandringar i kyrkan

Det är nionde året som kyrkan bjuder in.

– Det är en tacksam grej för lärarna, de måste ändå förklara att det är påsk och berätta om det. Jag tycker det är ett bra sätt för barnen, man är med på riktigt och får veta vad påsken är. Jag tror att både skolan och kyrkan vinner på det, att de får lära sig på ett roligt sätt, säger Magnus Boäng.