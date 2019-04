Kommunen kritiserar sig själva – vidtar åtgärder efter skogsbränderna: "Såg att det inte fungerade"

Rutiner som inte fungerade, brist på kunskaper inom flera områden och problem med att strukturera frivilligarbetarna. Det är några av de svagheter som belysts i en utredning av kommunens krisledningsgrupp efter bränderna förra året.

– Början av arbetet blev lite osäkert för att rutiner och krisorganisationen inte fungerade så som det var tänkt. De hade kunnat komma igång snabbare, berättar Josefin Jarlheden.

– Det var mycket som fungerade också, det var ett hårt arbete som gjordes, men det är alltid efteråt man kan utvärdera en kris.

Under hösten och vintern har Josefin Jarlheden, säkerhetschef för Ljusdals kommun, och Olle Björk, brandinspektör i Ljusdal, samlat in material. Kommunchefen, biträdande kommunchefen och administratörer och andra som arbetade under katastrofen har intervjuats. Därefter har fyra områden granskats speciellt, bland annat samverkan och kommunikation.

– Ljusdal är en för liten kommun för att handskas med allt själva. Vi måste få bättre samverkan med kommunerna runtomkring. Vi behöver hjälpas åt med olika avtal, och öva tillsammans för att ha ett liknande arbetssätt, säger Josefin Jarlheden.

Krishanteringsgruppen har genomfört övningar tillsammans med andra kommuner, och många av övriga utpekade åtgärder är redan på gång.

Av utredningen framgår att det fanns oklarheter i styrdokument. De som arbetade vid katastrofen såg tidigt att det bland annat fanns brist på kommunikatörer. Säkerhetschefen berättar att det nu pågår inventeringar inom organisationen för att hitta personer som kan knytas till tjänsterna vid krisläge, och att verksamheterna uppdaterar sina rutiner och mallar.

– Vi har identifierat fyra delar som måste åtgärdas, en av dessa är en frivilligorganisation. Det ska finnas en frivilligorganisation länkad till kommunen så man vet vilka man ska ringa. En annan del är att ha någon som kan samordna de vi kallar "enskilda frivilliga", som inte är knutna till en organisation, förklarar Josefin Jarlheden.

Nu har säkerhetsenheten lämnat ett övergripande styrdokument till kommunfullmäktige, där ledamöterna förväntas ta beslut i frågan senast vid årsskiftet i år.