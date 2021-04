Ljuddesignern Jon Persson om internationella priset: "Kan öppna dörrar i USA"

Till vardags jobbar Jon Persson i sin studio i Ljusdal, där han gör ljuddesignen till allt från reklamfilmer till filmer och stora tv-produktioner.

Han är anställd av Rebound Sound Company och det var tillsammans med teamet därifrån som han nominerades för ljuddesignen till spelet Destiny 2: Beyond Light i kategorin Computer Cinematic. Priset, Golden Reel Award, delas ut av MPSE som är en internationell intresseorganisation.

– Nu var det ett annat team som vann, men det är inget som jag deppar ihop över. Det är väldigt hög konkurrens, säger Jon Persson.

Det faktum att han och teamet har varit nominerade kan leda till ringar på vattnet, menar han.

– Det kan öppna dörrar, framför allt i USA. Filmbranschen där är mycket större och mer samordnad än vad den är i Sverige, så det är bara att köra vidare, säger Jon Persson.

Fotnot. Det var ett team från Sony Interactive Entertainment som kammade hem 2021 års Golden Reel Award Outstanding Achievement in Sound Editing i kategorin Computer Cinematic för ljuddesignen till “The Last of Us Part II”.