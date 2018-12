Trebarnsmammornas jättesatsning för bättre hälsa – berättar om resan mot en Vasaloppstrippel

När vi kör igång med vår träning är det gråaste november och vi lär oss mycket om oss själva och varandra. Vi kan ganska snabbt konstatera att vi två som är samspelta vänner och kollegor är ganska olika som träningspersoner.

Sara tar i allt vad hon orkar, skriker och blir sedan trött. Vi kan kalla henne Hoa Hoa... Anna är mera tyst, långsam och seg, som en älg, eller lite Thomas Wassberg.

Vi märker att det som kändes omöjligt - att klämma in träning tre gånger i veckan - faktiskt går om vi planerar in det från början av varje vecka. Inte väntar och ser om det ska bli något hål över i schemat som vi då kan stoppa in träningen i ..

När det är dags att gå på snö för första gången den här vintern hinner vi inte mer än ställa oss lite vingligt i spåret på skidstadion i Mora innan Vasaloppsvinnaren Staffan Larsson dyker upp intill oss.

Nu vet ju inte vi, men vi gissar att det kanske alltid är så i Mora? Och vi tänker att det här måste ju vara bra för att få Sara och Anna på glid!

Nu åkte och segrade Staffan Larsson visserligen i det stora, låånga Vasaloppet, 1999. Men den nuvarande coachen har gott om tips även för dem som (bara) tänker köra Halvvasan.

– Till att börja med... säger Staffan. Sedan får ni ju komma och köra riktiga!

Staffan har precis coachat färdigt för dagen, en man som tar tekniklektioner och ska åka hela Vasaloppet.

Men hela Vasaloppet för oss? Njä, det har vi lite svårt att tänka oss. 4,5 mil låter fortfarande väldigt långt för oss som mest åkt tillsammans med våra barn på slingor som är 2,5 kilometer.

Det är inte så att vi är inte helt orörliga som personer, snarare tvärtom. Vi har båda alltid varit ganska aktiva fast inte just i skidspår eller på gym.

Sara gick på gymnastik som barn och övergick sedan till fotboll under ungdomen. Och hon åker gärna snowboard. Anna är en hästtjej som ridit sedan femårsåldern, orienterat och åkt mycket skidor med familjen som barn. Men nu för tiden har det mest blivit mysträning för oss båda. Yoga i olika former är favoriten och vi gillar utomhusliv. Pass på gymmet där någon skäller på oss och uppmanar oss att "kötta på", får oss mest att vilja backa ut och åka hem till familjerna igen.

Och att starta i ett lopp som dessutom är långt, det är helt nytt för oss.

Men frågvisa reportrar som vi är tänker vi passa på att lära oss massor på vägen dit. Och ta hjälp av alla möjliga experter. När vi nästan krockade med en Vasaloppsvinnare där i skidspåret var det förstås självklart att be honom om sina bästa tips.

– Viktigast att börja med är balansen, säger Staffan Larsson. Och kör i gång oss i en stillastående balansövning.

Sedan får vi börja åka runt runt på Mora skidstadion, Hemus, utan stavar. Det känns lite läskigt först att våga lita på balansen när Staffan manar oss att luta oss framåt.

Men Staffan tycker att just den biten ser ganska bra ut. Där har vi faktiskt lite nytta av den träning som vi gillar så mycket och tidigare helst hållit oss till att utöva: yoga. Och det känns härligt att få ett, om än litet, beröm i skidspåret av en mästare.

– Blicken långt fram, tjugo meter framför dig ungefär och så följ med med blicken, titta höger, titta vänster över den skida som ska fram.

– Och ta ut pendeln i frånskjutet, uppmanar han. Bara skidspetsen ska vara kvar i backen när du lyfter benet bakåt.

Staffans snabba tips innan han åker vidare ut, på vad vi förmodar är en mycket längre tur, hjälper. Och vi gnor på några varv till. Erika Bjerner från Vasaloppet passar också på att ta sig några första varv på snö. Hon är i en annan form än vi.

– Mitt konditionsmotto är att alltid kunna tacka ja till att göra ett lopp på uppstuds. Om en kompis frågar mig: "Ska du hänga med och köra Kortvasan nästa vecka", till exempel, då ska jag vara i form att göra det.

Därför tränar hon fyra gånger i veckan. Nästan aldrig samma dagar, och en blandning mellan cirkelträning, styrka och kondition.

– Det som erbjuds när jag har tid, helt enkelt, säger Erika.

Vi som inte är lika grundtränade är trötta med glada efter vår första träning på snö och pustar ut lite på rygg i snön. Som tur är tycker vi att skidåkning är kul, konstaterar vi!

– Nu ja. Vi får väl se hur ni låter när jag tar emot er i Mora efter fyra och en halv mil, retas Vasaloppets Andreas Eggen som har hand om logistiken vid målgången i Mora och har hjälpt oss att hitta rätt utrustning att åka på.

Och visst har vi våra farhågor. Tillsammans har vi sex barn. Att ta paus från dem i vår uppladdning finns inte på vår karta. Vi hoppas hålla sjukdomarna borta på vårt vanliga sätt: med hjälp av gröna smoothies maxade med ingefära, gurkmeja och andra nyttigheter. Men vi har tilltro till våra immunförsvar.

Ska vi vara ärliga är vi kanske mest rädda för att samma sak ska hända med oss som andra som givit som givit sig in i Vasaloppsleden. Där vi tycker att fokus hamnat på kroppen som maskin, där mat blir föda och prestationen är målet. Vi ser det här som en resa mot att bli starkare och friskare personer. Men vår grundpersonlighet: mysmästare tullar vi inte på.

Det går att fortsätta följa Sara och Anna och deras resa på sociala medier under hashtaggen #saraoannapåglid