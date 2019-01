Spana efter finkar och mesar i helgen – var med i landets stora fågelräkning

Den stora fågelräkningen har pågått i många år. Under helgen uppmanar BirdLife Sverige - Sveriges ornitologiska förening hela svenska folket att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar.

Resultatet rapporteras in via sajten Vinterfåglar.se. Det är också möjligt att rapportera via appen med samma namn. Den är gratis att ladda ner till mobilen. Har man inte en smart telefon eller dator kan man istället rapportera in via post.

Från och med nästa vecka kommer årets räkning att sammanställas och presenteras på läns- och kommunnivå.

Under 2018 var de tre vanligaste småfåglarna i Gävleborg talgoxe, domherre och blåmes.

Här kan du hitta tidigare års fågelstatistik från alla kommuner i landet!