Livestreamade begravningar är här för att stanna: "Det känns bra att kunna erbjuda våra kunder den här servicen

Visst hände det även innan coronapandemin att begravningar sändes över internet, men alla restriktioner och reseförbud gjorde att livestreamade begravningar fick väldigt stor uppmärksamhet i våras.

Nu har Fonus tagit fram statistik och ökningen har varit enorm.

I hela landet har livestreamade begravningar ökat med 400 procent. I Hudiksvall hade Fonus sin första livesända begravning i mitten av april, och sedan dess har 13 procent av begravningarna sänts över internet.

Ullica Skytt Dempwolf på Fonus tror att livestreamade begravningar är här för att stanna.

– Min uppfattning är att covid-19 skyndade på en förändring som förr eller senare ändå hade skett. Många bor till exempel utomlands eller är av för hög ålder för att resa över landet och kan av dessa anledningar inte finnas där fysiskt vid ett farväl. Intresset för livestreamade begravningar har varit stort under året och vi räknar med att intresset kommer finnas kvar även efter pandemin, säger hon.

Om man väljer att direktsända en begravning så sänds den via en mobiltelefon från en fast plats i ceremonilokalen och stör på så vis inte själva akten.

– De som önskar närvara klickar på en länk på den avlidnas minnessida som skapas i samband med en annons via vår hemsida. Väljer man att titta på ceremonin via en mobiltelefon eller läsplatta blir man uppmanad att ladda ner en kostnadsfri app som begravningen sänds via.

Sändningen kostar ingenting för de närvarande, och den är aktiv under själva begravningsceremonin och avslutas i samband med att ceremonin är över. Den går alltså inte att titta på i efterhand.

– Det tycker jag är bra att det sker i realtid. En begravning är något som händer precis då, och jag tycker personligen inte att man ska kunna se på den när man själv har tid, då är själva tanken med att närvara vid begravningar borta, säger Ullica Skytt Dempwolf, som lägger till att undantag alltid finns.

– Men detta gäller den tjänst vi erbjuder våra kunder.

En del väljer att försöka vänta ut pandemin för att hela familjen ska kunna komma till begravning och minnesstund. Och vill man vänta då kan kremation innan ceremonin vara ett alternativ.

Gravsättning (jordbegravning) eller kremation måste enligt lag göras inom 30 dagar från dödsdatumet. Väljer man kremering har man sedan ett år på sig att genomföra ceremonin och gravsättningen.

Men när det gäller begravningar är det inte främst restriktionerna gällande hur många personer som får samlas som är begränsande. I de stora kyrkorna i Hudiksvall med omnejd gäller fortfarande restriktionerna med max 50 personer, men det är inte ofta en begravning samlar mer personer än så. Däremot har reserestriktionerna hindrat en del att närvara på sina släktingars eller vänners begravningar.

Ullica Skytt Dempwolf tänker på en av de livestreamade begravningarna de haft, där den avlidnes släkt i Finland på grund av reserestriktionerna inte kunde komma till begravningen.

– Då samlades släkten i Finland, och såg tillsammans på begravningen. Det är en fin tanke om det finns möjlighet. Familjerna fick en gemensam stund, så man inte bara sitter där ensam vid sin dataskärm.

Förhoppningsvis ska restriktionerna lätta, men det kommer ändå att finnas ett behov av livestreamade begravningar. Det kan handla om någon person som är sjuk, eller någon som är bosatt utomlands och inte har möjlighet att ta sig till begravningen.

– Det har känts väldigt bra att kunna erbjuda kunderna som inte kunnat komma på sin anhörigas eller väns begravning den här servicen.

Nu kommer man från Fonus sida utvärdera hur de livestreamade begravningarna har fungerat.

– Det finns förstås förbättringspotential, men jag tycker nog att jag kan säga att utifrån de jag talat med och behovet har funnits, så har det blivit tillgodosett. Att sitta vid en bildskärm är långt ifrån att närvara i kyrkan, men det är ändå ett bra alternativ, avslutar Ullica Skytt Dempwolf.