LIVE-TV 18.00: Ljusdal och Edsbyn P19 spelar varsin SM-semifinal – se matcherna på Bandypuls

För att se matchen går du till Bandypuls.se och loggar in på ditt konto eller laddar ner Bandypulsappen.
18.00: Ljusdal–Vetlanda – SE MATCHEN HÄR
19.15: Villa Lidköping–Edsbyn – SE MATCHEN HÄR
Ljusdal P19 spelar under måndagen den andra av två semifinaler mot Vetlanda klockan 18.00.
Klockan 19.15 tar Edsbyn emot Villa Lidköping i sin andra semifinalmatch.
Båda matcherna ser du på Bandypuls.
För att se matchen går du till Bandypuls.se och loggar in på ditt konto eller laddar ner Bandypulsappen.
18.00: Ljusdal–Vetlanda – SE MATCHEN HÄR
19.15: Villa Lidköping–Edsbyn – SE MATCHEN HÄR