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Provläs till 07:02

LIVE-TV 18.00: Ljusdal och Edsbyn P19 spelar varsin SM-semifinal – se matcherna på Bandypuls

Ljusdal P19 spelar under måndagen den andra av två semifinaler mot Vetlanda klockan 18.00.
Klockan 19.15 tar Edsbyn emot Villa Lidköping i sin andra semifinalmatch.
Båda matcherna ser du på Bandypuls.

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För att se matchen går du till Bandypuls.se och loggar in på ditt konto eller laddar ner Bandypulsappen.

18.00: Ljusdal–Vetlanda – SE MATCHEN HÄR

19.15: Villa Lidköping–Edsbyn – SE MATCHEN HÄR

Arkivbild.
Bild: Victoria Mickelsson

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