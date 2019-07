LISTA: Skyttedrottningar och guldhjältar – här är dambandyns största spelare genom tiderna: "En evighetsmaskin"

11. Eva Palm

Bromstens IK, IK Göta, Edsbyns IF, AIK

Pratar man med gamla tränare och motståndare till Eva Palm (som sedan många år heter Palm Uhlin) så haglar lovord som "maskin" och "den snabbaste skridskoåkaren som dambandyn haft och kommer ha". Hon kunde sprätta iväg bollen och vara i kapp den innan försvararen ens hunnit börja fundera på var hon tagit vägen. Flerfaldig svensk mästare med AIK och vann VM-guld 2004. Under karriären blev hon även årets spelare (1999) en gång.

2018 prisades hon och hennes man Pär som Årets föreningshjältar av Unibet för sitt arbete i Grycksbo IF. När makarna nominerades till priset skrev klubben bland annat:

"Utan dessa personer så hade vi med största säkerhet inte haft någon bandy kvar på orten."

10. Åsa Boström

Västanfors IF, Västerstrands AIK, AIK

Bland många offensiva spelare på den här listan är det direkt nödvändigt med en riktigt stenhård back också. För när Åsa Boström ställde sig i vägen för en motståndare, då var det tvärstopp. Ruggig tävlingsmänniska och en av försvararna som höll nollan under hela världsmästerskapet 2004, vilket gav hennes första av fyra VM-guld. Vann även två SM-guld med AIK.

Kuriosa är att Boström är en tvättäkta bandyfamilj från Västanfors. Medan Åsa blev en av dambandyns mest profilerade försvarare vann storebror Göran tre SM-guld med Västerås SK. Pappa Sören var med och vann Sveriges två första VM-guld på 1980-talet och några år senare ledde han VSK till sex raka SM-guld som tränare.

9. Camilla Johansson

Sunvära SK/Frillesås BK, Kareby IS

En annan stor anfallare som med sitt starka namn har gjort väldigt mycket för dambandyn. Var Kareby trogen under hela karriären innan hon för ett år sedan meddelade att elitsatsningen var över. Kraftfull lirare som fick ta emot priset som årets spelare vid tre tillfällen. Vann fyra VM-guld och lika många SM-guld och var otvivelaktigt en viktig kraft bakom att Kareby gick hela vägen tre år i rad. Gjorde comeback i allsvenska KS Bandy under säsongen som gick, men om hon följer med laget upp i elitserien är oklart.

8. Anna Jepson

AIK, Sandvikens AIK

Mycket rapp och spelintelligent anfallslirare som tack vare sin förmåga att alltid hitta de rätta lägena avgjorde mängder av stora matcher. Fyra år yngre än sin följeslagare Anna Lundin (ett annat tungt namn på den här listan), men ändå med lika tunga meriter i VM- och SM-sammanhang – med undantaget att Jepson aldrig fick ta emot pris som årets spelare. En stor förebild för många spelare under sin framgångsrika tid som aktiv. Efter karriären blev hon och Lundin förbundskaptener för damlandslaget som vann VM guld i Minneapolis 2016.

7. Lena Krameus

IF Boltic, Stångebro IK, Västerstrands AIK

Vad har Lena Craméus (Krameus under sin aktiva tid) och Jonas Claesson gemensamt? Båda vann skytteligan sju gånger under sina karriärer. Inga andra elitspelare har hittills lyckats med den bedriften. Under en tioårsperiod mellan 1985 och 1995 öste Lena Krameus in mål i Boltic, Stångebro och Västerstrand och vann totalt fyra SM-guld. 1993 prisades anfallaren som årets spelare innan hon slutade ett par år senare, strax efter att ha passerat 30.

I Bandypuls sommarserie Livet efter karriären från 2018 pratade hon öppet om bandyn som en ojämställd sport.

– Jag spelade bandy och tyckte det var superkul, men vi hade ett maskineri som inte jobbade med oss. Så upplevde vi bandyförbundet.

6. Emma Kronberg

Grängesbergs BK, Västerstrands AIK, Sandvikens AIK, Kareby IS

Om Daniel Berlin är sinnebilden för en fältherre i herrbandyn i dag så är Emma Kronberg motsvarigheten i dambandyn. Veteranen, känd för att vara en "laget före jaget"-karaktär, lade ner elitsatsningen 2016 men har de senaste åren fortsatt spela i allsvenskan. En komplett mittfältare, ibland ytterhalv, med styrkor i det mesta. Mentalt både taktisk och spelintelligent och fysiskt kännetecknades hon av både skridskoåkning och teknik. Fostrad i Grängesberg, men känd för sina framgångar i Västerstrand och Kareby. Sex VM-guld, tre SM-guld och tre årets spelare-utmärkelser förpliktigar.

5. Johanna Pettersson

Tranås BoIS, Sandvikens AIK, Skutskärs IF

En evighetsmaskin. Tranåsprodukten fyller 38 i augusti, men aptiten för bandy är omättlig – vilket hennes stundande comeback efter graviditet vittnar om. Med sitt nästan unika målsinne har hon vräkt in bollar från alla möjliga vinklar genom åren, främst i Sandviken där hon vann SM-guld 2007 och 2013. På senare år har karriären fortsatt i Skutskär där ledarämnet Pettersson vann nytt guld 2018 som spelande tränare. Fler meriter? Fem VM-guld, årets spelare tre gånger under 2010-talet och sexfaldig skyttedrottning i högsta serien. Bara Lena Krameus är bättre med sju.

Kul kuriosa är att Johanna Pettersson också gjorde 15 matcher (och fem assist) med Brynäs i SDHL säsongen 2009/2010.

4. Anna Lundin

Västerstrands AIK, Sandvikens AIK, AIK

En given toppkandidat när en sån här lista ska sammanställas och bland de mer sentida spelarna ska hon definitivt räknas in bland de allra största. Seriositeten personifierad och ett poängsprutande kraftpaket som sköt som en häst sparkar. Höll världsklass både som ytterhalv och mittfältare och vann åtta SM-guld och sex VM-guld under sin magnifika karriär. Att Anna Lundin, som blev årets spelare både 2010 och 2011, hade stora ledaregenskaper på isen har även avspeglat sig efter karriären. 2016 ledde hon och Anna Jepson damlandslaget till VM-guld i Minneapolis, USA, som förbundskaptener.

3. Åsa Fredin

IF Boltic, AIK, Västerstrands AIK

En av dambandyns största profiler och en förebild för de yngre spelarna som kom upp på den tiden. Känd som en teknisk och skridskostark allroundspelare som öste in mål i Västerstrand under klubbens storhetstid på 90- och början av 00-talet. Hon representerade även Boltic och AIK under karriären och vann totalt åtta SM-guld. 1992 blev hon för första gången utsedd till årets spelare efter att Västerstrand försvarat sitt historiska SM-guld från säsongen innan. Andra och tredje gången hon prisades var 2002 och 2004, vilket vittnar om klassen som Åsa Fredin höll under väldigt lång tid.

Under 90-talets senare hälft spelade hon innebandy i fem säsonger. 1997 var hon med när Sverige tog VM-guld i Finland i det som var innebandyns första världsmästerskap på damsidan.

2. Linda Odén

Sandvikens AIK, Hammarby IF, AIK

Sveriges mesta landslagsspelare genom tiderna på damsidan och allmänt känd som världens bästa målvakt. Har stått i alla VM sedan första mästerskapet 2004. Då delade hon och Petra Lindefors systerligt på sysslan – och höll nollan (52-0 i målskillnad) under hela VM. Odén har spelat alla mästerskap sedan dess och tagit åtta guld. Då har vi ännu inte nämnt de sju SM-gulden med AIK. Lugn, stabil och placeringssäker målvakt som var lite av en pionjär med längre och precisa utkast som satte i gång spelet högre upp i planen. Utsedd till årets spelare två gånger och är definitivt en målvaktsikon i vår sport. Nu tvekar Odén om en fortsättning. Om karriären tar slut ska Odén vara stolt över en fantastisk bandygärning.

1. Anna-Karin Olsson

IF Boltic, AIK

Bara tre damer har en plats i bandyns Hall of fame i dag. En av dem är Boltic-fostrade Anna-Karin Olsson – och märkligt vore det annars. En av svensk bandys största skyttedrottningar, med tekniken och skottet som främsta egenskaper, vann hela tolv SM-guld (fyra i Boltic och åtta i AIK) och är definitivt en av sportens förgrundsfigurer. Bara i finalsammanhang stod den banbrytande anfallaren för 26 mål, det första som 14-åring. Vann ett VM-guld i rinkbandy, men slutade samma säsong som damerna fick sitt första "riktiga" världsmästerskap.

Att Anna-Karin Olsson var en bollbegåvning syntes även i tennis. Som junior vann hon högvis med medaljer på svensk och internationell nivå, och under flera år på 80-talet räknades "AKO" bland de tio främsta damspelarna i landet. Hon lade ner tennissatsningen vid 23 års ålder för att satsa på bandyn. Ett bra beslut tycker vi.

BUBBLARE

Stora spelare som hamnar precis utanför listan: Lena Larsson, Frida Erlandsson, Zoë Trender, Anna Klingborg, Matilda Svenler.