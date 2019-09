Lista: Omtvistade drogtester av personal dröjer – se alla utvalda yrken hos Region Gävleborg

Som vi berättade i slutet av förra året så tänkte Region Gävleborg dra igång drogtester av sin personal under 2019. Tanken var att be 1 300 slumpmässigt utvalda personer lämna in saliv- eller urinprov för därefter leta spår av alkohol och droger.

Testerna har motiverats med att arbetsgivaren vill kunna erbjuda patientsäker vård, en trygg arbetsmiljö och en säker kollektivtrafik men har mötts av kritik från fackligt håll.

Just integritetsfrågan är viktig, både för personalen och arbetsgivaren, och därför begärde Region Gävleborg ett så kallat förhandssamrådsmöte med Datainspektionen innan det var dags att sätta igång.

– Vi tog det säkra före det osäkra, säger Ulrika Boström Gatti.

Men tillsynsmyndighetens kvarnar har malt långsammare än förväntat. Först begärde inspektionen in kompletteringar av bland annat konsekvensbedömningen. När Region Gävleborg väl skickat in nytt material så kom i juni beskedet att detta inte var tillräckligt för att Datainspektionen skulle bevilja ett möte.

– Vi trodde att det skulle gå fortare, därför valde vi att invänta deras svar. Nu får vi fundera på nästa steg. Regionens eget dataskyddsombud är inkopplat, säger Ulrika Boström Gatti.

Drogtesterna har varit en fråga för Region Gävleborgs under många år nu, men ständigt stött på patrull av olika slag. Redan våren 2012 bestämde dåvarande landstingsdirektör Svante Lönnbark att landstinget slumpmässigt skulle börja alkotesta alla sina anställda. Men Datainspektionen menade att hanteringen av resultaten inte gick ihop med personuppgiftslagen eftersom uppgifterna är känsliga.

Våren och sommaren 2015 försvann narkotikaklassade läkemedel från tre enheter inom division Operation på Gävle sjukhus. Det hela polisanmäldes och omfattningen på svinnet gjorde att divisionen bestämde sig för att låta en konsultfirma drogtesta all personal på de berörda verksamheterna. Även då reagerade Datainspektionen och krävde svar på hur regionen fick testerna att rimma med lagstiftningen.

Fyra år senare kvarstår alltså frågorna – men att helt skrota planerna på drogtester är dock inte aktuellt, enligt Ulrika Boström Gatti.

– Det är svårt att upptäcka det vi vill upptäcka på andra sätt. Men det här är som sagt ett område där vi är först ut och där det finns frågetecken, säger hon.

Fakta/Här är yrkeskategorier som Region Gävleborg vill drogtesta

Färdbeviskontrollant

Läkare

Psykolog

PTP-psykolog

Psykoterapeut

Barnmorska

Sjuksköterska

Specialistsjuksköterska

Undersköterska

Barnsköterska

Ambulanssjukvårdare

Fotvårdsspecialist

Skötare

Sjukvårdsbiträde

Transportör

Sjukhusfysiker

Biomedicinska analytiker

Cytodiagnostiker

Andra specialiteter (t.ex mikrobiolog och apotekare)

Laboratoriebiträde

Tandläkare

Arbetsterapeut

Sjukgymnast

Fysioterapeut

Sjukgymnastbiträde

Logoped

Audionom

Syn- hörsel och talpedagog

Dietist

Friskvårdspedagog

Annan rehabpersonal (t.ex rehabassistent och fritidsledare)

Kurator

Annat kurativt arbete (t.ex behandlingspersonal)

Hållplatstekniker

Fotnot: De som kör tågen och bussarna åt X-trafik är inte anställda av region Gävleborg, därför ingår inte de yrkeskategorierna på listan.