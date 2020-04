LISTA: Määttä flyttar österut – här är alla finländare som varit proffs i Ryssland

LÄS MER: Bekräftat: Tuomas Määttä lämnar elitserien – klar för ryska superlaget

Sami Laakkonen – 2004-2014

Finlands störste spelare genom tiderna var också förste finländare att göra äventyret österut. Efter starka år i Vetlanda och Vänersborg i slutet av 90-talet och början av 00-talet drog Laakkonen till ryska ligan och blev kvar där i tio raka år. Det började i Vodnik, fortsatte i Zorkij och avslutades i Dynamo Kazan innan stjärnanfallaren vände hem.

Mika Mutikainen – 2005-2006

Den välrespekterade mittfältaren, som snudd på satte skräck i motståndarna med sitt fysiska spel, gjorde en säsong i Dynamo Moskva i mitten av 00-talet. I svensk bandy är Mutikainen främst synonym med åren i Ljusdal, men den vasse skytten gjorde också korta sejourer i Vetlanda och Broberg.

Petteri Lampinen – 2007-2014

Försvarsikonen från Tornio gjorde två år i Broberg innan det blev fyra raka säsonger i Edsbyn. Efter lika många SM-guld tog den följsamme och hårdföre liberon klivet över till Ryssland där han representerade Raketa Kazan, Zorkij, Dynamo Kazan och Rodina Kirov under åren 2007-2014. I Zorkij och Dynamo Kazan spelade Lampinen ihop med Laakkonen.

Timo Oksanen – 2007-2008

Bollnäs målvaktsikon, med det väldiga utkastet som gav finskt VM-guld 2004, blev proffs i Uralskij Trubnik säsongen 2007/2008. Förlängde sedan kontraktet med ett år, men i december 2008 valde parterna att bryta avtalet till följd av svåra skadeproblem. Oksanen spelade inga matcher för Trubnik under sin andra säsong i klubben.

Ville Aaltonen – 2007-2008

En annan välkänd Bollnäsprofil som snart 41 år gammal fortfarande är aktiv. Slog igenom i Ljusdal under tidigt 00-tal efter flytten från moderklubben Narukerä. Har sedan dess varit Bollnäs trogen i 16 år, förutom säsongen 2007/2008 då mittfältskrigaren var proffs i Zorkij. Sejouren blev kortvarig och Aaltonen återvände till Hälsingland våren därpå.

Pekka Hiltunen – 2011-2013

Försvarsrese som spelade i HaparandaTornio och Kalix under åren i svensk bandy. Under ett par säsonger testade Hiltunen lyckan i Zorkij och den mer okända klubben Sayany från staden Abakan cirka 40 mil söder om Krasnojarsk. Som back gjorde han, tack vare sitt vassa skott, totalt 30 mål under sina två år i ryska ligan.

Marko Herajärvi – 2012-2015

En av bandyns mest spektakulära målvakter genom tiderna? Två gånger under karriären prisades Herajärvi som VM:s bäste målvakt, och förutom att vara bra mellan stolparna stod han också för diverse akrobatiska konster i form av volter och spagatrörelser. Gjorde Pekka Hiltunen sällskap i Sayany under en säsong och spelade även i Sibselmash.

Ilari Moisala – 2016-2017

Landslagsförsvararen från Uleåborg har flyttat runt en hel del under sin karriär. Har haft sejourer i både Broberg och Vänersborg och den senaste säsongen representerade han AIK. Våren 2016 gick Moisala och väntade på att Bajkal Energy skulle ge grönt ljus för övergång. Det slutade med en flytt till Volga där han spelade i en säsong.

