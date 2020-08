Lista: Här är de stora konkurserna hittills 2020 – corona pekas ut som orsak

BLÄDDRA LÄNGST NER I ARTIKELN FÖR ATT SE LISTAN ÖVER KONKURSADE FÖRETAG.

Antalet konkurser i Gävleborgs län har inte ökat på det dramatiska sätt som många kanske trott att de skulle i spåren av pandemin.

Läs mer: Lars fick börja om från noll efter konkursen – nu är han en framgångsrik entreprenör

Hittills under 2020 har det visserligen rapporterats in elva konkurser fler än under föregående år. Sett till samma period 2018 har det emellertid endast ökat med sju.

– Det som är den svåraste uppgiften med att analysera de här siffrorna är att många tror att det är totalt nattsvart, säger Harald Stjerna.

Han är delägare på upplysningsbolaget Syna, som följer arbetsmarknaden noga.

Enligt honom kan man inte bortse från en ökning i de absoluta talen. Den ska också tas på allvar. Med det sagt anser Harald Stjerna att det inte är riktigt så illa ställt som många tycks tro.

– Det är viktigt att göra den analysen också. För i dessa tider är många oroliga. Och det har många rätt att vara. Men hittills är det inte så många fler företag som har tvingats till konkurs än tidigare år, säger han.

En underliggande orsak till att konkurserna ändå ökat kan enligt Harald Stjerna förmodligen härledas till problem som började redan innan pandemin.

– Jag tror att det är många bolag som redan innan hade problem och inte skulle ha klarat en nedgång över huvud taget och därför valde att lägga ner snabbt, innan problemen skulle bli ännu större, säger han.

Antal konkurser ger dock inte hela bilden. Statens och kommunernas krisstöd till företagen, inte minst möjlighet att permittera personal, har räddat många bolag från konkurs.

Ett annat mått på hur hårt coronapandemin drabbat näringslivet är antal varsel. Dessa ökade dramatiskt under det första halvåret.

Läs även: Arbetslösheten i Gävleborg ökar – tredje högst i landet

Hittills under 2020 har nästan fyra gånger så många personer varslats om uppsägning i Gävleborg än under 2019.

– Varsel är en ju åtgärd som företag kan använda för att spara pengar, säger Harald Stjerna, och fortsätter:

– Inom restaurangbranschen, som är ett extremt exempel, tappade många företag hela sin omsättning under vissa perioder. Då måste man snabbt bli av med kostnader, och där är just personal en stor del.

Att inte fler företag har kastat in handduken under pandemin är positivt för framtiden. Ju fler verksamheter som fortsätter, desto snabbare kan arbetsmarknaden återhämta sig.

– Det vi får hoppas är att företagen överlever och kan börja anställa igen när vi kommit igenom krisen. För då kommer de att behöva personal igen, säger Harald Stjerna.

Pandemin har också bidragit till att andelen arbetslösa i länet stigit till sin högsta nivå på flera år. I juli var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd uppe i 11 procent. Det motsvarar 15 456 personer i länet. Förra året låg samma siffra på 9,4. Under 2018 var det 9,1.

Ett positivt besked är dock att ökningen bromsat in under sommaren.

– Det är inte samma dramatik som det var under våren, då det nästan kändes som ett fritt fall, säger Gabriella Persson Turdell, chef på Arbetsförmedlingen i Gävleborg.

Läs mer: Coronakrisen fortsätter slå mot jobben – så många varslade i länet

Hur framtiden för arbetsmarknaden och näringslivet i Gävleborg ser ut beror på hur virussituationen utvecklas, anser hon.

Ett tips för de som blivit arbetslösa under krisen är att vidareutbilda eller helt skola om sig.

– Det är fortfarande ett allvarligt läge på arbetsmarknaden. Men efter varje lågkonjunktur förändras arbetsmarknaden, säger Gabriella Persson Turdell.

Enligt henne är det därför viktigt att den som står utanför arbetsmarknaden förbättrar sin konkurrenskraft, till exempel genom utbildning.

– Innan pandemin var det största problemet hos arbetsgivarna att det var svårt att hitta rätt kompetens. Så nu gäller det att för de utan arbete att utbilda sig. För när det vänder så brukar det också gå ganska snabbt, säger Gabriella Persson Turdell.

Här är några av de större konkurserna som inträffat i länet under 2020:

Elfirman i Norrlandsporten AB, Bollnäs: Omsättning 39,3 mkr - 12 anställda.

Ytterbom El, Bygg och Måleri AB, Gävle: Omsättning 33,1 mkr - 27 anställda.

Ahl Ström AB, Söderhamn: Omsättning 27,3 mkr - 16 anställda.

Manges Trpt & Motorz AB, Gävle: Omsättning 19,9 mkr - 9 anställda.

Ölbaren Gävle AB, Gävle: Omsättning 17,9 mkr - 12 anställda.

Boro Nordic AB, Gävle: Omsättning 14,4 mkr - 5 anställda.

Bike Port Aktiebolag, Hudiksvall: Omsättning 12,3 mkr - 4 anställda.

MTH utbildning AB, Hudiksvall: Omsättning 12,0 mkr - 12 anställda.

Ljusdals Emballage AB, Ljusdal: Omsättning 9,9 mkr - 4 anställda.

Ystt Ab, Gnarp: Omsättning 9,9 mkr - 14 anställda.

Manflex AB, Bollnäs: Omsättning 8,5 mkr - 8 anställda.

Empo Consulting AB, Söderhamn: Omsättning 7,9 mkr - 7 anställda.

JIKå Assistans och Entreprenad i Ockelbo AB, Ockelbo: Omsättning 7,8 mkr - 6 anställda.

Supermat i Gävle AB, Gävle: Omsättning 7,6 mkr - 1 anställda.

Svenska Brandskyddsgruppen AB, Gävle: Omsättning 6,0 mkr - 0 anställda.

BDM Rör & Värme AB, Bollnäs: Omsättning 5,7 mkr - 7 anställda.

Hofors Autoservice Aktiebolag, Hofors: Omsättning 5,6 mkr - 3 anställda.

DJ Industri & licenssvets AB, Trönödal: Omsättning 5,1 mkr - 5 anställda.

Arbrå Hissystem AB, Arbrå: Omsättning 4,1 mkr - 4 anställda.

Lanthandeln Café & Keramik Hälsingland AB, Bollnäs: Omsättning 4,1 mkr - 5 anställda.

Relationsgruppen i Sverige AB, Gävle: Omsättning 3,9 mkr - 5 anställda.

Helsinge Lanthandel AB, Bergsjö: Omsättning 2,3 mkr - 1 anställda.